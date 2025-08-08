Sigurnosni kabinet Izraela namjerno je izbjegao korištenje termina "okupacija" u najnovijim zvaničnim odlukama vezanim za pojas Gaze, birajući umjesto toga riječ "kontrola", što pravni analitičari smatraju pokušajem da se izbjegnu međunarodne pravne obaveze prema palestinskim civilima.
Prema izraelskim novinama "Yedioth Ahronoth", neimenovani politički izvori potvrdili su da je promjena terminologije urađena iz pravnih razloga, ali su priznali da je stvarni cilj puna vojna okupacija enklave.
Ova distinkcija ima velike implikacije prema međunarodnom humanitarnom pravu. Ako Izrael zvanično prizna okupaciju Gaze, bio bi obavezan po Ženevskim konvencijama da pruža usluge, osigurava javni red i preuzme punu odgovornost za štetu na civilima, što bi otvorilo vrata međunarodnoj odgovornosti i mogućim procesima pred Međunarodnim krivičnim sudom.
List "New York Times", pozivajući se na izraelske sigurnosne zvaničnike, naveo je da puna kontrola nad Gazom može trajati do pet godina intenzivnih borbi.
Satelitski snimci objavljeni u četvrtak na NBC Newsu prikazuju izraelsku vojsku kako gomila trupe i opremu blizu granice Gaze, što ukazuje na moguću eskalaciju vojnih operacija.
Rano u petak, Sigurnosni kabinet Izraela odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua za punu okupaciju pojasa Gaze. Njegov ured je naveo da se vojska priprema da preuzme kontrolu nad Gazom, dok istovremeno dijeli humanitarnu pomoć izvan borbenih zona.
Kasno u četvrtak Netanyahu je kabinetu predstavio "postepeni" plan okupacije, uprkos protivljenju vojske zbog rizika za izraelske taoce i vojnike.
Od početka genocidnog rata koji je Izrael započeo 7. oktobra 2023., izraelske snage su zauzele gotovo cijeli grad Gaza, osim malih područja, i tamo ostale nekoliko mjeseci prije nego što su se povukle sa većine teritorija u aprilu 2024., tvrdeći da su uništile infrastrukturu Hamasa.
Trenutno su van direktne kontrole izraelske kopnene vojske samo dijelovi Deir al-Balah i centralni izbjeglički kampovi Nuseirat, Maghazi i Bureij, koji su, prema palestinskim zvaničnicima, pretrpjeli ogromna razaranja.
Ove zone koje nisu pod okupacijom čine samo 10-15% ukupne površine Gaze, navode Anadolu dopisnici pozivajući se na lokalne izvore.
Ukupno, Izrael je ubio više od 61.000 ljudi u pojasu Gaze od početka rata prije skoro dvije godine. Vojska i blokada doveli su do teškog nedostatka hrane i osnovnih potrepština, dok broj smrtnih slučajeva od gladi u posljednjim danima rapidno raste.