Sigurnosni kabinet Izraela namjerno je izbjegao korištenje termina "okupacija" u najnovijim zvaničnim odlukama vezanim za pojas Gaze, birajući umjesto toga riječ "kontrola", što pravni analitičari smatraju pokušajem da se izbjegnu međunarodne pravne obaveze prema palestinskim civilima.

Prema izraelskim novinama "Yedioth Ahronoth", neimenovani politički izvori potvrdili su da je promjena terminologije urađena iz pravnih razloga, ali su priznali da je stvarni cilj puna vojna okupacija enklave.

Ova distinkcija ima velike implikacije prema međunarodnom humanitarnom pravu. Ako Izrael zvanično prizna okupaciju Gaze, bio bi obavezan po Ženevskim konvencijama da pruža usluge, osigurava javni red i preuzme punu odgovornost za štetu na civilima, što bi otvorilo vrata međunarodnoj odgovornosti i mogućim procesima pred Međunarodnim krivičnim sudom.

List "New York Times", pozivajući se na izraelske sigurnosne zvaničnike, naveo je da puna kontrola nad Gazom može trajati do pet godina intenzivnih borbi.

Satelitski snimci objavljeni u četvrtak na NBC Newsu prikazuju izraelsku vojsku kako gomila trupe i opremu blizu granice Gaze, što ukazuje na moguću eskalaciju vojnih operacija.

Rano u petak, Sigurnosni kabinet Izraela odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua za punu okupaciju pojasa Gaze. Njegov ured je naveo da se vojska priprema da preuzme kontrolu nad Gazom, dok istovremeno dijeli humanitarnu pomoć izvan borbenih zona.