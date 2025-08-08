Konzervativni lider je istakao da je Njemačka dosad branila pravo Izraela na samoodbranu, podržavala inicijative za oslobađanje talaca i zalagala se za razoružanje Hamasa, pružajući podršku Izraelu tokom cijelog sukoba.

"Odluka izraelske vlade donesena sinoć da se krene u još žešće vojne akcije u Pojasu Gaze čini sve težim, iz perspektive njemačke vlade, da se vidi kako će ti ciljevi biti postignuti", naglasio je Merz, dodavši da njegova vlada više neće odobravati nijedan vojni izvoz Izraelu koji bi se mogao koristiti u ovoj vojnoj kampanji.