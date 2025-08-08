SVIJET
1 minuta čitanja
Njemačka obustavlja isporuku oružja Izraelu koje bi se moglo koristiti u Gazi
Kancelar Merz je kritikovao izraelski plan okupacije Gaze, rekavši da neće odobriti izvoz oružja koje bi Izrael mogao koristiti u ovoj vojnoj operaciji.
"U ovim okolnostima, njemačka vlada neće odobriti izvoz vojne opreme koja bi se mogla koristiti u Pojasu Gaze", navodi se u izjavi kancelara. / AA
13 sati prošlost

Njemačka je u petak oštro kritikovala planove Izraela da okupira Pojas Gaze i najavila djelimičnu obustavu vojnog izvoza.

"U ovim okolnostima, njemačka vlada neće odobriti izvoz vojne opreme koja bi se mogla koristiti u Pojasu Gaze", navodi se u izjavi kancelara Friedricha Merza.

Konzervativni lider je istakao da je Njemačka dosad branila pravo Izraela na samoodbranu, podržavala inicijative za oslobađanje talaca i zalagala se za razoružanje Hamasa, pružajući podršku Izraelu tokom cijelog sukoba.

"Odluka izraelske vlade donesena sinoć da se krene u još žešće vojne akcije u Pojasu Gaze čini sve težim, iz perspektive njemačke vlade, da se vidi kako će ti ciljevi biti postignuti", naglasio je Merz, dodavši da njegova vlada više neće odobravati nijedan vojni izvoz Izraelu koji bi se mogao koristiti u ovoj vojnoj kampanji.

