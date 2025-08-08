Sedam Palestinaca je ubijeno, a nekoliko drugih ranjeno u petak kada su izraelske snage gađale više lokacija širom Pojasa Gaze, uključujući mjesta gdje su civili čekali humanitarnu pomoć.
Medicinski izvori naveli su da su tri osobe poginule, a druge ranjene kada su izraelske snage otvorile vatru na okupljene koji su čekali pomoć u centralnoj Gazi.
Jedan muškarac i njegova supruga ubijeni su u izraelskom zračnom napadu u blizini stanice Asfour u gradu Bani Suheila, istočno od Khan Younisa na jugu Gaze.
Na sjeveru Gaze, izraelski avioni gađali su grupu civila u blizini raskrsnice Sanafour u četvrti Al-Tuffah, sjeveroistočno od grada Gaze, pri čemu je jedna osoba poginula, a više ih je ranjeno.
Još jedan civil ubijen je u zasebnom zračnom napadu u ulici Mushtahi u četvrti Shejaiya, istočno od grada Gaze.
Izrael se suočava s rastućim negodovanjem zbog svog razornog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.200 ljudi. Vojna kampanja je razorila enklavu koja se suočava s glađu.
Međunarodni krivični sud je u novembru prošle godine izdao naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se takođe suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata protiv enklave.