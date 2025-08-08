RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Izrael ubio sedam Palestinaca, troje dok su čekali pomoć u Gazi
Među žrtvama više izraelskih napada na Pojas Gaze je i jedna žena.
Izrael ubio sedam Palestinaca, troje dok su čekali pomoć u Gazi
Još jedan civil ubijen je u zasebnom zračnom napadu u ulici Mushtahi u četvrti Shejaiya, istočno od grada Gaze. / AA
13 sati prošlost

Sedam Palestinaca je ubijeno, a nekoliko drugih ranjeno u petak kada su izraelske snage gađale više lokacija širom Pojasa Gaze, uključujući mjesta gdje su civili čekali humanitarnu pomoć.

Medicinski izvori naveli su da su tri osobe poginule, a druge ranjene kada su izraelske snage otvorile vatru na okupljene koji su čekali pomoć u centralnoj Gazi.

Jedan muškarac i njegova supruga ubijeni su u izraelskom zračnom napadu u blizini stanice Asfour u gradu Bani Suheila, istočno od Khan Younisa na jugu Gaze.

Na sjeveru Gaze, izraelski avioni gađali su grupu civila u blizini raskrsnice Sanafour u četvrti Al-Tuffah, sjeveroistočno od grada Gaze, pri čemu je jedna osoba poginula, a više ih je ranjeno.

Preporučeno

Još jedan civil ubijen je u zasebnom zračnom napadu u ulici Mushtahi u četvrti Shejaiya, istočno od grada Gaze.

Izrael se suočava s rastućim negodovanjem zbog svog razornog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.200 ljudi. Vojna kampanja je razorila enklavu koja se suočava s glađu.

Međunarodni krivični sud je u novembru prošle godine izdao naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se takođe suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata protiv enklave.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us