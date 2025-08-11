RAT PROTIV GAZE
Izraelski vojnik ranjen u snajperskoj vatri na sjeveru Gaze
Najmanje 898 vojnika je poginulo, a 6.190 ranjeno u izraelskom ratu protiv Gaze od oktobra 2023. godine, zvanični su podaci izraelske vojske.
11 August 2025

Izraelski vojnik je ranjen u snajperskoj vatri na sjeveru Gaze, saopćila je u ponedjeljak izraelska vojska dok Tel Aviv nastavlja brutalni rat protiv palestinske enklave.

U izjavi je navedeno da se incident dogodio u nedjelju, a vojnik je zadobio lakše povrede. On služi u 401. oklopnoj brigadi i prebačen je na medicinsko liječenje.

Zvanični podaci vojske navode da su izraelski gubici od početka rata u Gazi 898 mrtvih i 6.190 ranjenih. Pod strogošću ratne cenzure, izraelski mediji optužuju vojsku da umanjuje stvarne razmjere gubitaka kako bi održala moral javnosti.

Prošlog mjeseca, izraelske organizacije za ljudska prava B’Tselem i Ljekari za ljudska prava-Izrael optužile su Izrael za genocid u Gazi, pozivajući se na sistematsko uništavanje palestinskog društva i namjerno razbijanje zdravstvenog sistema na tom području.

U novembru 2024. Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata na ovom području.

