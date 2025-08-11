Izraelski vojnik je ranjen u snajperskoj vatri na sjeveru Gaze, saopćila je u ponedjeljak izraelska vojska dok Tel Aviv nastavlja brutalni rat protiv palestinske enklave.

U izjavi je navedeno da se incident dogodio u nedjelju, a vojnik je zadobio lakše povrede. On služi u 401. oklopnoj brigadi i prebačen je na medicinsko liječenje.

Zvanični podaci vojske navode da su izraelski gubici od početka rata u Gazi 898 mrtvih i 6.190 ranjenih. Pod strogošću ratne cenzure, izraelski mediji optužuju vojsku da umanjuje stvarne razmjere gubitaka kako bi održala moral javnosti.