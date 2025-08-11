RAT PROTIV GAZE
(Izraelska) okupacija se priprema za veliki masakr u Gazi, ali ovaj put bez tona i slike, rekao je za Anadolu doktor Mohammed Abu Salmiya.
Izrael je ubio novinare Al Jazeere kako bi spriječio izvještavanje o velikom masakru koji planira počiniti, izjavio je u ponedjeljak direktor bolnice Al-Shifa.

"(Izraelska) okupacija se priprema za veliki masakr u Gazi, ali ovaj put bez tona i slike", rekao je za Anadolu dr. Mohammed Abu Salmiya.

"Želi ubiti i raseliti što veći broj Palestinaca u gradu Gazi, ali ovaj put bez glasa Anasa, Mohameda, Al Jazeere i svih satelitskih kanala", dodao je.

Izraelska vojska je kasno u nedjelju gađala novinarski šator blizu bolnice Al-Shifa u zapadnom dijelu grada Gaze, pri čemu je ubijeno pet novinara, uključujući dopisnike Al Jazeere Anasa al-Sharifa i Mohameda Qraiqeu, saopćio je medijski ured.

