Izrael je ubio novinare Al Jazeere kako bi spriječio izvještavanje o velikom masakru koji planira počiniti, izjavio je u ponedjeljak direktor bolnice Al-Shifa.

"(Izraelska) okupacija se priprema za veliki masakr u Gazi, ali ovaj put bez tona i slike", rekao je za Anadolu dr. Mohammed Abu Salmiya.