Španski ministar vanjskih poslova izjavio je u ponedjeljak da Španija i Evropska unija nikada neće priznati bilo kakvu jednostranu aneksiju Pojasa Gaze ili Zapadne obale, osuđujući izraelsku vojnu eskalaciju na tim područjima.
"Odmah sam se jasno oglasio i oštro osudio: Ni mi, ni Evropska unija to nikada nećemo priznati", rekao je Jose Manuel Albares za špansku televiziju RTVE.
"Nikada nećemo priznati ovu nezakonitu, jednostranu aneksiju Gaze ili Zapadne obale, gdje ilegalna naselja napreduju."
Albares je naglasio da je sada na Bliskom istoku najpotrebnija sigurnost palestinskog i izraelskog naroda.
"Ova eskalacija izraelske vojne okupacije Gaze donijet će samo više smrti, patnje, dodatno otežati oslobađanje talaca i destabilizirati Bliski istok", upozorio je.
Pozvao je na "stalni prekid vatre, okončanje blokade koju Izrael nameće Gazi, ovu izazvanu glad, masovni priliv humanitarne pomoći, hitno oslobađanje svih talaca i trajni mir, što je isto što i uspostavljanje rješenja o dvije države."
Izrael se već suočava s rastućom osudom zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.000 Palestinaca. Vojna kampanja uništila je enklavu i prouzrokovala smrt usljed gladi.
Upitan o predstojećem susretu američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u petak, Albares je rekao da Madrid podržava svaki iskreni korak ka miru, čak i prvi korak, koji bi bio prekid vatre. Međutim, upozorio je na svaki sporazum koji bi nagradio Rusiju.
Rekao je da je stav Španije ostao nepromijenjen od početka ovog neopravdanog rata ističući potrebu poštivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta i osiguravanja da se ništa ne može odlučiti o Ukrajini bez Ukrajine za stolom.
"Ako postoji nagrada za agresora u ovom ratu, ako rat agresije donosi korist Rusiji, svijet će sutra biti nestabilniji", kazao je, naglašavajući da samo predsjednik (Volodimir) Zelenski i ukrajinska vlada imaju legitimno pravo da govore o budućnosti svoje zemlje.