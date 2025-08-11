Španski ministar vanjskih poslova izjavio je u ponedjeljak da Španija i Evropska unija nikada neće priznati bilo kakvu jednostranu aneksiju Pojasa Gaze ili Zapadne obale, osuđujući izraelsku vojnu eskalaciju na tim područjima.

"Odmah sam se jasno oglasio i oštro osudio: Ni mi, ni Evropska unija to nikada nećemo priznati", rekao je Jose Manuel Albares za špansku televiziju RTVE.

"Nikada nećemo priznati ovu nezakonitu, jednostranu aneksiju Gaze ili Zapadne obale, gdje ilegalna naselja napreduju."

Albares je naglasio da je sada na Bliskom istoku najpotrebnija sigurnost palestinskog i izraelskog naroda.

"Ova eskalacija izraelske vojne okupacije Gaze donijet će samo više smrti, patnje, dodatno otežati oslobađanje talaca i destabilizirati Bliski istok", upozorio je.