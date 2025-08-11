RAT PROTIV GAZE
Broj poginulih palestinskih novinara porastao na 238 nakon pogibije još jednog reportera u Gazi
Mohammed Al-Khalidi, palestinski novinar koji je radio za medij Sahat, preminuo je od posljedica ranjavanja u izraelskom napadu tokom noći.
Izrael se suočava s rastućom osudom zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 61.400 ljudi. / AP
11 August 2025

Još jedan palestinski novinar preminuo je u ponedjeljak od posljedica ranjavanja u izraelskom napadu u kojem je u nedjelju u Gazi ubijeno pet Al Jazeera dopisnika, saopćile su lokalne vlasti, čime je broj poginulih novinara porastao na 238.

Prema podacima Vlade Gaze, Mohammed Al-Khalidi, palestinski novinar koji je radio za medij Sahat, preminuo je od posljedica ranjavanja u izraelskom napadu tokom noći.

Smrt Al-Khalidija povećala je broj poginulih novinara u nedjelju u Gazi na šest, a ukupan broj palestinskih novinara ubijenih od strane izraelske vojske u pojasu Gaze na 238, navodi se u saopćenju medijskog ureda Gaze.

Izraelska vojska je u nedjelju kasno uvečer gađala šator novinara blizu bolnice Al-Shifa u zapadnom dijelu Gaze, pri čemu je ubijeno pet novinara, uključujući i dopisnike Al Jazeere Anasa al-Sharifa i Mohameda Qraiqeu, navodi se u saopćenju.

Vlada Gaze osudila je sistemsko izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi i pozvala organizacije za ljudska prava i medijske institucije da "osude ove sistematske zločine nad novinarima u Gazi".

Izrael se suočava s rastućom osudom zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 61.400 ljudi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Joava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se takođe suočava s predmetom o genocidu pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata na tom području.

