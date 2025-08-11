Još jedan palestinski novinar preminuo je u ponedjeljak od posljedica ranjavanja u izraelskom napadu u kojem je u nedjelju u Gazi ubijeno pet Al Jazeera dopisnika, saopćile su lokalne vlasti, čime je broj poginulih novinara porastao na 238.

Prema podacima Vlade Gaze, Mohammed Al-Khalidi, palestinski novinar koji je radio za medij Sahat, preminuo je od posljedica ranjavanja u izraelskom napadu tokom noći.

Smrt Al-Khalidija povećala je broj poginulih novinara u nedjelju u Gazi na šest, a ukupan broj palestinskih novinara ubijenih od strane izraelske vojske u pojasu Gaze na 238, navodi se u saopćenju medijskog ureda Gaze.

Izraelska vojska je u nedjelju kasno uvečer gađala šator novinara blizu bolnice Al-Shifa u zapadnom dijelu Gaze, pri čemu je ubijeno pet novinara, uključujući i dopisnike Al Jazeere Anasa al-Sharifa i Mohameda Qraiqeu, navodi se u saopćenju.