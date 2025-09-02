Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u utorak je telefonski razgovarao sa saudijskim kolegom, princom Faisalom bin Farhanom, o predstojećem sastanku o priznavanju Države Palestine i tekućim naporima za humanitarnu pomoć Gazi.

Prema diplomatskim izvorima, Fidan i bin Farhan su razmotrili pripreme za sastanak 22. septembra u New Yorku o priznavanju Palestine i procijenili napore za pružanje humanitarne pomoći Gazi.

Fidan je u utorak također telefonski razgovarao sa omanskim kolegom Badrom bin Hamadom Al-Busaidijem kako bi razgovarali o naporima za priznavanje Države Palestine i humanitarnoj krizi u Gazi.