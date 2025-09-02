RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Slovenski premijer: Situacija u Gazi je neprihvatljiva, neodrživa i potkopava vrijednosti EU
"Prema našem mišljenju, zapadni svijet nikada ne bi smio dozvoliti da se takva situacija nastavi", kazao je Robert Golob.
Prema našem mišljenju, zapadni svijet nikada ne bi smio dozvoliti da se takva situacija nastavi, kazao je Robert Golob. / AFP
2 Septembar 2025

Humanitarna kriza u Gazi je "nedopustiva i neodrživa" i prijeti moralnim temeljima EU, rekao je u utorak slovenski premijer, pozivajući međunarodnu zajednicu da preduzme konkretne korake protiv Izraela.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Costom u glavnom gradu Ljubljani, Robert Golob je podsjetio na rano priznanje Palestine kao nezavisne države od strane Slovenije prošle godine i naglasio posvećenost zemlje uvođenju specifičnih sankcija kao odgovor na kontinuirano nasilje.

"Ove sankcije smo implementirali jednostavno zbog činjenice da je situacija u Gazi nedopustiva, neodrživa i zapravo potkopava moralne temelje i vrijednosti na kojima se zasnivaju Evropska unija i Slovenija, naravno", rekao je.

Golob je pozvao međunarodnu zajednicu da preduzme konkretne korake kako bi se okončali napadi i ublažila humanitarna kriza koja pogađa civile svih uzrasta u Gazi, rekavši: "Po našem mišljenju, upornost takve situacije je nešto što zapadni svijet nikada ne bi trebao dozvoliti."

"Nema opravdanja za 'pravo na samoodbranu'. Ne postoje moralni principi iza kojih bi se neko mogao sakriti", dodao je.

Costa je priznao pravo Izraela na samoodbranu, ali je naglasio da se ono mora ostvarivati ​​u skladu s međunarodnim i humanitarnim pravom. Ponovio je dugogodišnje pozive Evropskog vijeća na trenutni prekid vatre u Gazi i zaustavljanje izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

"Nastavljamo jasno osuđivati ​​ono što se sada dešava u Gazi. Veoma smo zabrinuti zbog humanitarne dimenzije ove tragedije", rekao je Costa.

Dalje je naglasio da implementacija rješenja o dvije države ostaje najodrživiji put ka trajnom miru i stabilnosti u regiji.

Izrael je ubio više od 63.600 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.


