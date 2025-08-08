Najmanje 61.330 Palestinaca ubijeno je u genocidnom ratu Izraela u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, uključujući 201 osobu koja je umrla od gladi, saopštilo je u petak Ministarstvo zdravstva.
U svom dnevnom ažuriranju, ministarstvo je navelo da su 72 tijela i 314 ranjenih osoba dopremljeno u bolnice u protekla 24 sata, čime je ukupan broj povrijeđenih porastao na 152.359 od početka rata.
Također su zabilježena četiri nova smrtna slučaja uslijed gladi i pothranjenosti, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 201, uključujući 98 djece.
Ministarstvo je upozorilo da mnoge žrtve ostaju zarobljene pod ruševinama ili leže na ulicama, jer timovi za hitne slučajeve i civilnu zaštitu ne mogu doći do njih zbog intenziteta izraelskog bombardovanja i ozbiljnog nedostatka opreme.
U međuvremenu, broj Palestinaca ubijenih dok su tražili humanitarnu pomoć porastao je na 1.772, a 16 u posljednja 24 sata. Više od 12.249 ljudi je povrijeđeno od 27. maja, kada je kontroverzna Humanitarna fondacija za Gazu započela s radom.
Izraelska vojska je nastavila napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 9.824 ljudi i ranila još 40.318, čime je prekršen sporazum o prekidu vatre i razmjeni zatvorenika koji je stupio na snagu u januaru.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud je izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.