Najmanje 61.330 Palestinaca ubijeno je u genocidnom ratu Izraela u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, uključujući 201 osobu koja je umrla od gladi, saopštilo je u petak Ministarstvo zdravstva.

U svom dnevnom ažuriranju, ministarstvo je navelo da su 72 tijela i 314 ranjenih osoba dopremljeno u bolnice u protekla 24 sata, čime je ukupan broj povrijeđenih porastao na 152.359 od početka rata.

Također su zabilježena četiri nova smrtna slučaja uslijed gladi i pothranjenosti, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 201, uključujući 98 djece.

Ministarstvo je upozorilo da mnoge žrtve ostaju zarobljene pod ruševinama ili leže na ulicama, jer timovi za hitne slučajeve i civilnu zaštitu ne mogu doći do njih zbog intenziteta izraelskog bombardovanja i ozbiljnog nedostatka opreme.

U međuvremenu, broj Palestinaca ubijenih dok su tražili humanitarnu pomoć porastao je na 1.772, a 16 u posljednja 24 sata. Više od 12.249 ljudi je povrijeđeno od 27. maja, kada je kontroverzna Humanitarna fondacija za Gazu započela s radom.