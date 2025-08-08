Kanada je u petak izrazila snažno protivljenje izraelskom planu za okupaciju grada Gaze, upozoravajući da bi taj potez pogoršao humanitarnu krizu i ugrozio taoce.

"Pridružujemo se mnogima drugima u mišljenju da je ovo pogrešno, da ova akcija neće doprinijeti poboljšanju humanitarne situacije na terenu", rekao je premijer Mark Carney na konferenciji za novinare u Trentonu, Ontario.

Upozoravajući da će izraelski plan "izložiti živote talaca većem riziku, umjesto da ga smanji", Carney je ponovio poziv za trenutni prekid vatre.