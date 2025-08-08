RAT PROTIV GAZE
Kanada osudila izraelske planove za okupaciju Gaze
"Pridružujemo se mnogima drugima u mišljenju da je ovo pogrešno, da ova akcija neće doprinijeti poboljšanju humanitarne situacije na terenu", poručio je Mark Carney.
Carneyjeve izjave dolaze nakon što je u petak rano ujutro objavljen plan izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da potpuno okupira grad Gazu. / Reuters
8 August 2025

Kanada je u petak izrazila snažno protivljenje izraelskom planu za okupaciju grada Gaze, upozoravajući da bi taj potez pogoršao humanitarnu krizu i ugrozio taoce.

"Pridružujemo se mnogima drugima u mišljenju da je ovo pogrešno, da ova akcija neće doprinijeti poboljšanju humanitarne situacije na terenu", rekao je premijer Mark Carney na konferenciji za novinare u Trentonu, Ontario.

Upozoravajući da će izraelski plan "izložiti živote talaca većem riziku, umjesto da ga smanji", Carney je ponovio poziv za trenutni prekid vatre.

Također je pozvao palestinsku grupu Hamas da vrati sve taoce i obećao da će "nastaviti raditi s našim saveznicima, doprinijeti koliko možemo postizanju tih rezultata".

Carneyjeve izjave dolaze nakon što je u petak rano ujutro objavljen plan izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da potpuno okupira grad Gazu.

Izrael se već suočava sa sve većim ogorčenjem i osudama zbog genocida u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubio više od 61.000 ljudi. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela do smrti devastacije i široko raspostranjene gladi sa smrtnih ishodima.

