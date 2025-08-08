RAT PROTIV GAZE
Tanja Fajon osudila najavu Izraela o okupaciji Gaze
"Snažno osuđujem izraelsku najavu o preuzimanju Gaze i pozivam Izrael da obustavi bilo kakvu namjeru ili pokušaj vojne okupacije. Takvi potezi dodatno bi pogoršali ionako nepodnošljive humanitarne uvjete", poručila je Fajon na platformi X.
Dodala je da je hitno potreban trenutni i trajni prekid vatre. / AFP
Dodala je da je hitno potreban trenutni i trajni prekid vatre.

Fajon je ranije više puta isticala potrebu za okončanjem rata u Gazi, te podržavala pozive međunarodne zajednice na poštivanje međunarodnog humanitarnog prava.

Slovenija je prije nekoliko dana zabranila uvoz robe iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama.

