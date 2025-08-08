Ministrica vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije Tanja Fajon oštro je osudila najavu Izraela o preuzimanju kontrole nad Gazom, pozvavši izraelske vlasti da odustanu od bilo kakvih namjera ili pokušaja vojne okupacije te palestinske teritorije.

"Snažno osuđujem izraelsku najavu o preuzimanju Gaze i pozivam Izrael da obustavi bilo kakvu namjeru ili pokušaj vojne okupacije. Takvi potezi dodatno bi pogoršali ionako nepodnošljive humanitarne uvjete", poručila je Fajon na platformi X.

Dodala je da je hitno potreban trenutni i trajni prekid vatre.