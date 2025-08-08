Francuska je u petak "najoštrije" osudila plan izraelske vlade da okupira Gazu, ponavljajući svoje "čvrsto protivljenje" tom planu.
"Francuska snažno osuđuje plan koji je izraelska vlada usvojila preko noći da još jednom proširi svoje vojne operacije kako bi preuzela kontrolu nad gradom Gazom, s ciljem vojne kontrole cijelog Pojasa Gaze", navelo je Ministarstvo vanjskih poslova u saopštenju.
Ponovili su "čvrsto protivljenje" Francuske svakom planu okupacije Pojasa Gaze i prisilnog raseljavanja njegovog stanovništva, naglašavajući da bi takve akcije dovele do "ozbiljnih kršenja međunarodnog prava" i "apsolutnog zastoja".
"One bi potkopale legitimne težnje Palestinaca da žive u miru unutar održive, suverene i cjelovite države i predstavljale bi prijetnju regionalnoj stabilnosti", saopštilo je ministarstvo.
Dalje su potvrdili da će Francuska nastaviti raditi na implementaciji rješenja o dvije države, naglašavajući da budućnost Pojasa Gaze "mora biti dio buduće palestinske države koju predvodi Palestinska uprava".
„Francuska će nastaviti rad započet u New Yorku, zajedno sa svojim partnerima i Ujedinjenim nacijama, na raspoređivanju privremene međunarodne stabilizacijske misije kako bi se osigurala sigurnost i Izraelaca i Palestinaca. Poziva svoje partnere i sve ostale države da se pridruže ovom kolektivnom naporu“, dodaje se, pozivajući se na nedavnu konferenciju o rješenju s dvije države.
U objavi na platformi X, ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot također je osudio izraelski plan.
„Francuska snažno osuđuje plan izraelske vlade usmjeren na pripremu potpune okupacije Gaze. Takva operacija bi pogoršala već katastrofalnu situaciju, a da ne omogući oslobađanje talaca Hamasa, njegovo razoružanje ili predaju“, napisao je.