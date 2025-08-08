Francuska je u petak "najoštrije" osudila plan izraelske vlade da okupira Gazu, ponavljajući svoje "čvrsto protivljenje" tom planu.

"Francuska snažno osuđuje plan koji je izraelska vlada usvojila preko noći da još jednom proširi svoje vojne operacije kako bi preuzela kontrolu nad gradom Gazom, s ciljem vojne kontrole cijelog Pojasa Gaze", navelo je Ministarstvo vanjskih poslova u saopštenju.

Ponovili su "čvrsto protivljenje" Francuske svakom planu okupacije Pojasa Gaze i prisilnog raseljavanja njegovog stanovništva, naglašavajući da bi takve akcije dovele do "ozbiljnih kršenja međunarodnog prava" i "apsolutnog zastoja".

"One bi potkopale legitimne težnje Palestinaca da žive u miru unutar održive, suverene i cjelovite države i predstavljale bi prijetnju regionalnoj stabilnosti", saopštilo je ministarstvo.