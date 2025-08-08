Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u petak je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog odluke Izraela da "preuzme kontrolu nad gradom Gazom", upozoravajući da to označava "opasnu eskalaciju" koja bi mogla produbiti katastrofu za Palestince.

"Ova odluka označava opasnu eskalaciju i riskira produbljivanje već katastrofalnih posljedica za milione Palestinaca i mogla bi dodatno ugroziti živote, uključujući i preostale taoce", navodi se u saopštenju koje je u Guterresovo ime prenijela glasnogovornica Stephanie Tremblay.

Ističući "humanitarnu katastrofu užasnih razmjera" s kojom se Palestinci suočavaju u Pojasu Gaze, Guterres je upozorio kako će "ova daljnja eskalacija rezultirati dodatnim prisilnim raseljavanjem, ubistvima i masovnim razaranjima, što će pogoršati nezamislivu patnju palestinskog stanovništva u Gazi."

Šef UN-a ponovio je "svoj hitni apel za trajni prekid vatre, nesmetan humanitarni pristup širom Gaze i za trenutno i bezuvjetno oslobađanje svih talaca."

On "još jednom snažno poziva Vladu Izraela da se pridržava svojih obaveza prema međunarodnom pravu", pozivajući se na savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde iz 2024. godine da Izrael mora "odmah prekinuti sve nove aktivnosti naseljavanja".