Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u petak je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog odluke Izraela da "preuzme kontrolu nad gradom Gazom", upozoravajući da to označava "opasnu eskalaciju" koja bi mogla produbiti katastrofu za Palestince.
"Ova odluka označava opasnu eskalaciju i riskira produbljivanje već katastrofalnih posljedica za milione Palestinaca i mogla bi dodatno ugroziti živote, uključujući i preostale taoce", navodi se u saopštenju koje je u Guterresovo ime prenijela glasnogovornica Stephanie Tremblay.
Ističući "humanitarnu katastrofu užasnih razmjera" s kojom se Palestinci suočavaju u Pojasu Gaze, Guterres je upozorio kako će "ova daljnja eskalacija rezultirati dodatnim prisilnim raseljavanjem, ubistvima i masovnim razaranjima, što će pogoršati nezamislivu patnju palestinskog stanovništva u Gazi."
Šef UN-a ponovio je "svoj hitni apel za trajni prekid vatre, nesmetan humanitarni pristup širom Gaze i za trenutno i bezuvjetno oslobađanje svih talaca."
On "još jednom snažno poziva Vladu Izraela da se pridržava svojih obaveza prema međunarodnom pravu", pozivajući se na savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde iz 2024. godine da Izrael mora "odmah prekinuti sve nove aktivnosti naseljavanja".
U saopštenju, Guterres je također pozvao Izrael da "što prije okonča svoje nezakonito prisustvo na okupiranoj palestinskoj teritoriji - koja obuhvata Gazu i Zapadnu obalu, uključujući Istočni Jerusalem".
"Neće biti održivog rješenja za ovaj sukob bez okončanja ove nezakonite okupacije i postizanja održivog rješenja o dvije države", navodi se u saopštenju.
"Gaza jeste i mora ostati sastavni dio palestinske države", dodao je.
Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua najavio je plan potpune okupacije grada Gaze u petak rano ujutro.
Izrael se već suočava sa sve većim ogorčenjem zbog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubio više od 61.000 ljudi. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela do smrti od gladi.