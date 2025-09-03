REGIJA
2 minuta čitanja
Vučić najavio da će do decembra 2026. predstaviti leteće automobile u Srbiji
Očekujem da oni u Kini dobiju dozvolu za leteće automobile koji su sada ovdje u vrijednosti oko 300.000 dolara, znači nekih 260.000-270.000 eura, rekao je predsjednik Srbije.
Vučić najavio da će do decembra 2026. predstaviti leteće automobile u Srbiji
Najavio je da će se koristiti na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027. u Beogradu. / AA
3 Septembar 2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će do decembra 2026. predstaviti leteće automobile u Srbiji.

Danas je, kako je kazao, u Pekingu imao mnogo važnih bilateralnih susreta s više od 10 svjetskih lidera, kao i s velikim kineskim kompanijama zainteresovanim za ulaganja u Srbiju, među kojima je i kompanija Xpeng koja se bavi razvojem letećih automobila i najavio da će do 1. decembra 2026. biti predstavljena njihova upotreba i u Srbiji.

Najavio je da će se koristiti na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027. u Beogradu.

Vučić je novinarima rekao i da su svi mogli da vide na vojnoj paradi u Pekingu povodom obilježavanja 80. godina od pobjede u Drugom svjetskom ratu, kojoj je prisustvovao, koliko je Kina napredovala u vojnom, tehnološkom i svakom drugom smislu.

Preporučeno

"Imali smo mnogo važnih bilateralnih susreta s 11 ili 12 svjetskih lidera", rekao je i dodao da je imao i prijateljski i bratski bilataralni sastanak s premijerom Slovačke Robertom Ficom s kojim je razgovarao o evropskom putu Srbije, saradnji dvije zemlje, kao i situaciji u Ukrajini i drugim pitanjima.

"Bili smo na vojnoj paradi i mogli ste da vidite ne samo strahoviti napredak kineske vojske već i kineske industrije i tehnologije", rekao je Vučić i naglasio da je Kina ostvarila nevjerovatan napredak.

Rekao je da se sastao danas i s predstavnicima kineske kompanije Xpeng koja se bavi razvojem letećih automobila.

"Narodu sam obećao, svi ste mi se smijali u Srbiji kada sam o tome govorio, i očekujem da oni u Kini dobiju dozvolu za leteće automobile koji su sada ovdje u vrijednosti oko 300.000 dolara, znači nekih 260.000-270.000 eura. Vjerujem da ćemo već sljedeće godine do 1. decembra moći da pokažemo kako funkcionišu leteći automobili na teritoriji Republike Srbije i da ćemo imati primjenu i korištenje letećih automobila, baš kao što sam i obećao tokom specijalizovanog EXPO-a u našoj zemlji", dodao je Vučić.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us