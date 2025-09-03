Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će do decembra 2026. predstaviti leteće automobile u Srbiji.

Danas je, kako je kazao, u Pekingu imao mnogo važnih bilateralnih susreta s više od 10 svjetskih lidera, kao i s velikim kineskim kompanijama zainteresovanim za ulaganja u Srbiju, među kojima je i kompanija Xpeng koja se bavi razvojem letećih automobila i najavio da će do 1. decembra 2026. biti predstavljena njihova upotreba i u Srbiji.

Najavio je da će se koristiti na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027. u Beogradu.

Vučić je novinarima rekao i da su svi mogli da vide na vojnoj paradi u Pekingu povodom obilježavanja 80. godina od pobjede u Drugom svjetskom ratu, kojoj je prisustvovao, koliko je Kina napredovala u vojnom, tehnološkom i svakom drugom smislu.