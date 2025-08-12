Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Izrael mora odlučiti o svom narednom potezu, ali je naglasio da Hamas ne može ostati u Gazi.
Govoreći telefonom za medij Axios o izraelskim napadima na Gazu, Trump se suzdržao od eksplicitnog izjašnjavanja o tome da li bi podržao odluku izraelskog premijera Benjamina Netanyahua o okupaciji Gaze. Ipak, rekao je da ne vjeruje da bi Hamas, u trenutnim okolnostima, oslobodio taoce.
Trump je naveo da Izrael treba odlučiti šta će dalje učiniti i hoće li dopustiti Hamasu da ostane u Gazi, ali je ponovio da, po njegovom mišljenju, Hamas ne može ostati tamo, izvijestio je Axios.
Netanyahu je u nedjelju izjavio da će njegova vojska prilično brzo okupirati Gazu, dodajući da želi uspostavu civilne administracije u palestinskoj enklavi.
"Uradili smo mnogo toga. Oko 70 do 75 posto Gaze je pod izraelskom kontrolom, ali imamo još dva preostala uporišta", rekao je, aludirajući na Gazu i centralne kampove u Al-Mawasiju na jugu Gaze.
U petak je izraelski sigurnosni kabinet odobrio Netanyahuov plan potpune okupacije Gaze, što je izazvalo oštre međunarodne reakcije vlada i organizacija za ljudska prava.
Premijer Izraela je tvrdio da plan ima za cilj razoružavanje Hamasa, oslobađanje svih izraelskih talaca, demilitarizaciju Gaze, zadržavanje izraolske sigurnosne kontrole i uspostavu neizraelske civilne administracije.
Prema njegovim riječima, plan uključuje i stvaranje tampon zone na granici Gaze s Izraelom te neizraelske civilne administracije koja bi upravljala enklavom. Netanyahu je kazao da bi tu administraciju vodile treće strane, ne Hamas niti Palestinska uprava, ne iznoseći dodatne detalje.
Izrael je od 2. marta držao sve granične prijelaze prema Gazi zatvorenim, blokirajući konvoje pomoći, iako stotine kamiona čekaju na granici. Dozvoljene su samo male količine pomoći, daleko ispod nivoa potrebnog da se spriječi glad.
Svjetski program za hranu navodi da je trećina stanovništva Gaze danima bez hrane, opisujući situaciju kao bez presedana po nivou gladi i očaja. UN procjenjuje da stotine kamiona s pomoći moraju svakodnevno ulaziti u Gazu kako bi se okončala glad izazvana blokadom i ratom.
Izrael se suočava s rastućim osudama zbog svog smrtonosnog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.400 ljudi.
Prošlog mjeseca izraelske organizacije za ljudska prava B'Tselem i Ljekari za ljudska prava - Izrael optužile su izraelske vlasti za genocid u Gazi, navodeći sistematsko uništavanje palestinskog društva i namjerno rušenje zdravstvenog sistema teritorije.
U novembru prošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se, također, suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata protiv enklave.