Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Izrael mora odlučiti o svom narednom potezu, ali je naglasio da Hamas ne može ostati u Gazi.

Govoreći telefonom za medij Axios o izraelskim napadima na Gazu, Trump se suzdržao od eksplicitnog izjašnjavanja o tome da li bi podržao odluku izraelskog premijera Benjamina Netanyahua o okupaciji Gaze. Ipak, rekao je da ne vjeruje da bi Hamas, u trenutnim okolnostima, oslobodio taoce.

Trump je naveo da Izrael treba odlučiti šta će dalje učiniti i hoće li dopustiti Hamasu da ostane u Gazi, ali je ponovio da, po njegovom mišljenju, Hamas ne može ostati tamo, izvijestio je Axios.

Netanyahu je u nedjelju izjavio da će njegova vojska prilično brzo okupirati Gazu, dodajući da želi uspostavu civilne administracije u palestinskoj enklavi.

"Uradili smo mnogo toga. Oko 70 do 75 posto Gaze je pod izraelskom kontrolom, ali imamo još dva preostala uporišta", rekao je, aludirajući na Gazu i centralne kampove u Al-Mawasiju na jugu Gaze.

U petak je izraelski sigurnosni kabinet odobrio Netanyahuov plan potpune okupacije Gaze, što je izazvalo oštre međunarodne reakcije vlada i organizacija za ljudska prava.

Premijer Izraela je tvrdio da plan ima za cilj razoružavanje Hamasa, oslobađanje svih izraelskih talaca, demilitarizaciju Gaze, zadržavanje izraolske sigurnosne kontrole i uspostavu neizraelske civilne administracije.