Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je rekao indijskom premijeru Narendri Modiju da je neophodno ograničiti izvoz ruske nafte.

Također su razgovarali o sankcijama protiv Rusije i složili se da planiraju sastanak na predstojećoj Generalnoj skupštini UN-a u septembru, prema riječima ukrajinskog predsjednika.

Komentari Zelenskog uslijedili su tokom telefonskog razgovora s Modijem, čija se vlada suočava s tarifama od 50 posto od strane SAD-a, dijelom zbog kupovine ruske nafte.

Trumpova administracija optužila je New Delhi za finansiranje rata Moskve u Ukrajini.

Indija je, zajedno s Kinom, jedan od najvećih kupaca ruske sirove nafte.

„Napomenuo sam da je potrebno ograničiti izvoz ruske energije, posebno nafte, kako bi se smanjio njen potencijal i sposobnost finansiranja nastavka ovog rata. Važno je da svaki lider koji ima opipljivu moć nad Rusijom pošalje odgovarajuće signale Moskvi“, rekao je Zelenski u objavi na X-u.

Dvije strane su „detaljno razgovarale o svim važnim pitanjima – i o našoj bilateralnoj saradnji i o ukupnoj diplomatskoj situaciji“.