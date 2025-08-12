Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je rekao indijskom premijeru Narendri Modiju da je neophodno ograničiti izvoz ruske nafte.
Također su razgovarali o sankcijama protiv Rusije i složili se da planiraju sastanak na predstojećoj Generalnoj skupštini UN-a u septembru, prema riječima ukrajinskog predsjednika.
Komentari Zelenskog uslijedili su tokom telefonskog razgovora s Modijem, čija se vlada suočava s tarifama od 50 posto od strane SAD-a, dijelom zbog kupovine ruske nafte.
Trumpova administracija optužila je New Delhi za finansiranje rata Moskve u Ukrajini.
Indija je, zajedno s Kinom, jedan od najvećih kupaca ruske sirove nafte.
„Napomenuo sam da je potrebno ograničiti izvoz ruske energije, posebno nafte, kako bi se smanjio njen potencijal i sposobnost finansiranja nastavka ovog rata. Važno je da svaki lider koji ima opipljivu moć nad Rusijom pošalje odgovarajuće signale Moskvi“, rekao je Zelenski u objavi na X-u.
Dvije strane su „detaljno razgovarale o svim važnim pitanjima – i o našoj bilateralnoj saradnji i o ukupnoj diplomatskoj situaciji“.
„Važno je da Indija podržava naše mirovne napore i dijeli stav da se sve što se tiče Ukrajine mora odlučivati uz učešće Ukrajine“, rekao je ukrajinski lider.
Prema kratkom saopćenju o telefonskom pozivu koji je objavio New Delhi, Zelenski je podijelio svoje mišljenje o nedavnim događajima vezanim za Ukrajinu.
Modi je zahvalio Zelenskom i „ponovio čvrst i dosljedan stav Indije za mirno rješavanje sukoba i podršku naporima usmjerenim na što skorije uspostavljanje mira“.
Ponovio je „obavezu Indije da pruži svu moguću podršku u tom pogledu“, saopćio je Modijev ured.
Prošle sedmice, Modi je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ponavljajući "dosljedan stav Indije za mirno rješavanje sukoba".
Indijski savjetnik za nacionalnu sigurnost Ajit Doval također se sastao s Putinom u Moskvi.