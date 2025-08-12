Australijski premijer Anthony Albanese izjavio je u utorak da izraelske akcije u Pojasu Gaze proizvode gubitak nevinih života, siromaštvo i nasilje, što je "potpuno neprihvatljivo".

Albanese je kritikovao Izrael na ABC News zbog zaustavljanja pomoći i smrti na mjestima distribucije, gdje civili čekaju u redu za hranu i vodu.

"Odluke Netanyahuove vlade, prvo zaustavljanje pomoći koje smo vidjeli, a zatim gubitak života koji vidimo oko tih mjesta distribucije pomoći, gdje ljudi koji čekaju u redu za hranu i vodu gube živote, jednostavno su potpuno neprihvatljivi", rekao je.

Njegove primjedbe dolaze dan nakon što je Australija objavila odluku o priznavanju Palestine na Generalnoj skupštini UN-a u septembru.