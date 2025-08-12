Australijski premijer Anthony Albanese izjavio je u utorak da izraelske akcije u Pojasu Gaze proizvode gubitak nevinih života, siromaštvo i nasilje, što je "potpuno neprihvatljivo".
Albanese je kritikovao Izrael na ABC News zbog zaustavljanja pomoći i smrti na mjestima distribucije, gdje civili čekaju u redu za hranu i vodu.
"Odluke Netanyahuove vlade, prvo zaustavljanje pomoći koje smo vidjeli, a zatim gubitak života koji vidimo oko tih mjesta distribucije pomoći, gdje ljudi koji čekaju u redu za hranu i vodu gube živote, jednostavno su potpuno neprihvatljivi", rekao je.
Njegove primjedbe dolaze dan nakon što je Australija objavila odluku o priznavanju Palestine na Generalnoj skupštini UN-a u septembru.
Albanese je rekao da je prošle sedmice izrazio zabrinutost izraelskom premijeru Netanyahuu, ali da je izraelski lider ostao "u poricanju posljedica" za civile.
Australijski premijer naglasio je potrebu za hitnom međunarodnom akcijom prije Generalne skupštine UN-a sljedećeg mjeseca, napominjući da zemlje uključujući Francusku, Veliku Britaniju i Kanadu dijele stav Australije o prekidu ciklusa nasilja.
Rekao je da mu je Benjamin Netanyahu prošle sedmice rekao da će njegova vojna akcija u Gazi proizvesti drugačiji ishod, ali je Albanese odgovorio: "Ono što proizvodi je sve više i više nevinih života koji se gube, sve više i više nasilja, sve više i više siromaštva koje vidimo kako se odvija uz glad koja se događa u Gazi."