Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da bi bio spreman sastati se sa svojim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim ukoliko posjeti Moskvu.
Govoreći na konferenciji za novinare u Pekingu, Putin je rekao da ga je američki predsjednik Donald Trump zamolio da se sastane sa Zelenskim tokom njihovog sastanka prošlog mjeseca na Aljasci i da je američkom lideru prenio svoju spremnost da to učini.
“Nikada to nisam odbio, pod uslovom da je sastanak dobro pripremljen i da može dovesti do nekih pozitivnih potencijalnih ishoda“, rekao je.
“Donald me je pitao da li bih mogao organizovati takav sastanak. Odgovorio sam da da, moguće je. U konačnici, ako je Zelenski spreman, neka dođe u Moskvu, onda će se sastanak održati“, dodao je Putin.
Sastanak predsjednika SAD-a i Rusije na Aljasci u augustu bio je prvi u više od četiri godine. Trajao je oko tri sata, nakon čega su oba lidera izdala saopštenja za javnost, izražavajući “dobre rezultate“ i naglašavajući potrebu za nastavkom napora.