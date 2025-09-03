Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da bi bio spreman sastati se sa svojim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim ukoliko posjeti Moskvu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Pekingu, Putin je rekao da ga je američki predsjednik Donald Trump zamolio da se sastane sa Zelenskim tokom njihovog sastanka prošlog mjeseca na Aljasci i da je američkom lideru prenio svoju spremnost da to učini.

“Nikada to nisam odbio, pod uslovom da je sastanak dobro pripremljen i da može dovesti do nekih pozitivnih potencijalnih ishoda“, rekao je.