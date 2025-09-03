SVIJET
1 minuta čitanja
Putin pozvao ukrajinskog predsjednika Zelenskog na sastanak u Moskvu
Ruski lider kazao je da ga je Trump na sastanku na Aljasci prošlog mjeseca zamolio da se sastane sa Zelenskim.
Putin pozvao ukrajinskog predsjednika Zelenskog na sastanak u Moskvu
Ruski lider kazao je da ga je Trump na sastanku na Aljasci prošlog mjeseca zamolio da se sastane sa Zelenskim. / Reuters
3 Septembar 2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da bi bio spreman sastati se sa svojim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim ukoliko posjeti Moskvu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Pekingu, Putin je rekao da ga je američki predsjednik Donald Trump zamolio da se sastane sa Zelenskim tokom njihovog sastanka prošlog mjeseca na Aljasci i da je američkom lideru prenio svoju spremnost da to učini.

“Nikada to nisam odbio, pod uslovom da je sastanak dobro pripremljen i da može dovesti do nekih pozitivnih potencijalnih ishoda“, rekao je.

Preporučeno

“Donald me je pitao da li bih mogao organizovati takav sastanak. Odgovorio sam da da, moguće je. U konačnici, ako je Zelenski spreman, neka dođe u Moskvu, onda će se sastanak održati“, dodao je Putin.

Sastanak predsjednika SAD-a i Rusije na Aljasci u augustu bio je prvi u više od četiri godine. Trajao je oko tri sata, nakon čega su oba lidera izdala saopštenja za javnost, izražavajući “dobre rezultate“ i naglašavajući potrebu za nastavkom napora.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us