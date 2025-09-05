Anutin Charnvirakul iz konzervativne partije Bhumjaithai izabran je za 32. premijera Tajlanda, pobijedivši svog rivala iz vladajuće partije Pheu Thai, Chaikasema Nitisirija.

Anutin je osvojio 311 glasova u parlamentu s 493 mjesta, čime je premašio prag potreban da postane premijer zemlje u jugoistočnoj Aziji, izvijestio je "Bangkok Post".

Na općim izborima u Tajlandu 2023. godine, partija Pheu Thai osvojila je 141 mandat i time postala druga po veličini stranka, dok je partija Move Forward osvojila 151 mjesto.

Izbor premijera u parlamentu ranije je raspisan nakon što je Ustavni sud smijenio Paetongtarn Shinawatru s funkcije.