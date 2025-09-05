SVIJET
1 minuta čitanja
Šef konzervativne partije Anutin Charnvirakul novi premijer Tajlanda
Anutin je osvojio 311 glasova u parlamentu s 493 mjesta, pobijedivši Chaikasema Nitisirija iz rivalske vladajuće partije Pheu Thai.
Izbor premijera u parlamentu ranije je raspisan nakon što je Ustavni sud smijenio Paetongtarn Shinawatru s funkcije. / AA
5 Septembar 2025

Anutin Charnvirakul iz konzervativne partije Bhumjaithai izabran je za 32. premijera Tajlanda, pobijedivši svog rivala iz vladajuće partije Pheu Thai, Chaikasema Nitisirija.

Anutin je osvojio 311 glasova u parlamentu s 493 mjesta, čime je premašio prag potreban da postane premijer zemlje u jugoistočnoj Aziji, izvijestio je "Bangkok Post".

Na općim izborima u Tajlandu 2023. godine, partija Pheu Thai osvojila je 141 mandat i time postala druga po veličini stranka, dok je partija Move Forward osvojila 151 mjesto.

Izbor premijera u parlamentu ranije je raspisan nakon što je Ustavni sud smijenio Paetongtarn Shinawatru s funkcije.

Sud je utvrdio da je prekršila etičke standarde kritizirajući visokog tajlandskog komandanta tokom telefonskog razgovora s kambodžanskim liderom Hun Senom usred graničnih napetosti.

U utorak je Paetongtarn podnijela tužbu osporavajući tu odluku.

Ovaj slučaj dodatno je produbio turbulencije u političkom sistemu Tajlanda, koji je od svrgavanja bivšeg premijera Thaksina Shinawatre 2006. godine često obilježen sukobima između izabranih vlada i pravosuđa.

