Izraelska vojska saopćila je u srijedu da je započela "novu fazu" svoje ofanzive s ciljem ponovnog zauzimanja Gaze, dok Izrael intenzivira svoj genocidni rat protiv palestinske enklave.

"Započeli smo preliminarne operacije i prve faze napada na Gazu. Naše snage sada drže prilaze Gazi", izjavio je vojni portparol Effie Defrin na konferenciji za novinare.

Naglasio je da je vojska otpočela drugu fazu kopnene ofanzive, nazvanu operacija "Gideonova kola".

"Hamas danas nije isti Hamas koji je postojao prije operacije", rekao je Defrin.

Prema njegovim riječima, načelnik Generalštaba Eyal Zamir "naredio je slanje 60.000 poziva rezervistima radi proširenja ofanzive, te produženje službe za 20.000 rezervista koji su već angažovani".

Portparol je naveo da izraelska vojska ima 75 posto operativne kontrole nad Pojasom Gaze.

Izraelski sigurnosni kabinet 8. augusta je odobrio plan premijera Benjamina Netanyahua za postepeno ponovno zauzimanje Pojasa Gaze, počevši od Grada Gaze.