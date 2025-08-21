Palestinska grupa Hamas saopštila je u srijedu da će planirana izraelska ofanziva za preuzimanje grada Gaze propasti baš kao i prethodni pokušaji.

„Operacija će propasti baš kao i prethodne. Izrael neće postići svoje ciljeve, a okupacija Gaze neće biti piknik“, saopštila je grupa.

Izjava je uslijedila nakon što je izraelski ministar odbrane Israel Katz u srijedu odobrio plan za pokretanje ofanzive, nazvane "Gideonove kočije 2", s ciljem okupacije grada Gaze.

Hamas je saopštio da plan predstavlja nastavak genocida koji traje u Pojasu Gaze više od 22 mjeseca i ignorisanje napora posrednika koji rade na sporazumu o prekidu vatre i razmjeni zatvorenika.

U saopštenju, Hamas je naglasio da, iako je prihvatio prijedlog o prekidu vatre koji su predstavili posrednici, izraelska vlada insistira na nastavku brutalnog rata protiv nevinih civila u Gazi s ciljem uništenja grada i raseljavanja njegovog stanovništva na jug.

Dodali su da ignorisanje i nereagovanje premijera Benjamina Netanyahua na prijedlog posrednika pokazuje da je "on taj koji potkopava sporazume, ne mari za živote zarobljenika i ne misli ozbiljno da ih vrati".