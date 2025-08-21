Palestinska grupa Hamas saopštila je u srijedu da će planirana izraelska ofanziva za preuzimanje grada Gaze propasti baš kao i prethodni pokušaji.
„Operacija će propasti baš kao i prethodne. Izrael neće postići svoje ciljeve, a okupacija Gaze neće biti piknik“, saopštila je grupa.
Izjava je uslijedila nakon što je izraelski ministar odbrane Israel Katz u srijedu odobrio plan za pokretanje ofanzive, nazvane "Gideonove kočije 2", s ciljem okupacije grada Gaze.
Hamas je saopštio da plan predstavlja nastavak genocida koji traje u Pojasu Gaze više od 22 mjeseca i ignorisanje napora posrednika koji rade na sporazumu o prekidu vatre i razmjeni zatvorenika.
U saopštenju, Hamas je naglasio da, iako je prihvatio prijedlog o prekidu vatre koji su predstavili posrednici, izraelska vlada insistira na nastavku brutalnog rata protiv nevinih civila u Gazi s ciljem uništenja grada i raseljavanja njegovog stanovništva na jug.
Dodali su da ignorisanje i nereagovanje premijera Benjamina Netanyahua na prijedlog posrednika pokazuje da je "on taj koji potkopava sporazume, ne mari za živote zarobljenika i ne misli ozbiljno da ih vrati".
Također su pozvali posrednike da izvrše maksimalan pritisak na Izrael kako bi zaustavio genocid nad palestinskim narodom.
Dana 8. augusta, izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan za okupaciju grada Gaze koji se nalazi u sjevernom dijelu enklave.
Prije sastanka kabineta, Netanyahu je u intervjuu rekao da Izrael ima za cilj potpunu okupaciju Pojasa Gaze.
Katz je također odobrio plan za okupaciju grada Gaze u srijedu.
Prema planu, oko milion Palestinaca će prvo biti raseljeno na jug, dok će grad biti pod opsadom, a zatim okupiran nakon teških napada.
Hamas je 18. augusta objavio da je prihvatio prijedlog o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika koji su predstavili Egipat i Katar, ali Izrael još nije odgovorio na ponudu.