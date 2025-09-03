Kada je predsjednik Recep Tayyip Erdogan govorio pred brojnim svjetskim liderima na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u kineskom Tianjinu, to je označilo prelomni trenutak i za Turkiye i za blok koji predstavlja 41 posto svjetske populacije.

Za Turkiye, simbolika Erdoganovog učešća nadilazi samu ceremoniju. Ankara je prva i jedina članica NATO-a koja ima status dijaloškog partnera u Šangajskoj organizaciji za saradnju, koji posjeduje od 2012. godine.

Ova rijetka pozicija naglašava namjeru Turkiye da svjesno balansira između dva svijeta: ostajući vezana za svoje tradicionalne zapadne saveze, ali istovremeno sve više ulažući u evroazijska partnerstva.

Kako se globalna moć raspada na suprotstavljene blokove, Ankara se predstavlja kao most među njima – zemlja jedinstveno pozicionirana da istovremeno komunicira s Briselom, Pekingom, Washingtonom i Moskvom.

Pod Erdoganovim vodstvom, Turkiye je postepeno širila svoje prisustvo u Šangajskoj organizaciji za saradnju. Tako je 2017. godine predsjedavala Energetskim klubom Šangajske organizacije za saradnju, što je Ankaru smjestilo u središte ključnih rasprava o resursima u Evroaziji.

U novije vrijeme, trgovina s Kinom i Rusijom – dvjema vodećim silama Šangajske organizacije za saradnju – značajno je porasla, što potvrđuje ekonomsku logiku dubljeg angažmana.

Ipak, interes Ankare za Šangajsku organizaciju za saradnju nije samo transakcijske prirode.

Za Turkiye, ova organizacija predstavlja i kapiju ka Centralnoj Aziji, gdje Kazahstan, Kirgistan i Uzbekistan – osnivači Šangajske organizacije za saradnju – dijele s Ankarom kulturne, jezičke i političke veze kroz Organizaciju turskih država.

Aplikacija Azerbejdžana za punopravno članstvo dodatno pojačava ovu tursku dimenziju. Na taj način, Šangajska organizacija za saradnju Turkiye pruža geopolitičku prednost i platformu na kojoj može povezati svoj identitet NATO sile i evroazijskog aktera.

Samit s globalnim posljedicama

Od 31. augusta do 1. septembra Tianjin je bio domaćin okupljanja koje bi moglo preoblikovati evroazijsku geopolitiku.

Šangajska organizacija za saradnju, nekada usko sigurnosni forum osmišljen za borbu protiv terorizma, separatizma i ekstremizma, danas se pretvorila u jedan od najznačajnijih regionalnih saveza 21. stoljeća.

S Kinom, Rusijom, Indijom, Pakistanom, Iranom, Bjelorusijom i centralnoazijskim republikama kao punopravnim članicama, Šangajska organizacija za saradnju danas predstavlja ogroman blok koji čini više od 34 posto globalnog BDP-a.

Ovogodišnji samit održan je u sjeni brojnih globalnih kriza: rata u Ukrajini, nestabilnosti na Bliskom istoku, ponovnog uvođenja Trumpovih tarifa koje remete svjetsku trgovinu, te rastućeg rivalstva između Washingtona i Pekinga.

U tom turbulentnom kontekstu, Šangajska organizacija za saradnju izdvaja se kao jedno od rijetkih mjesta gdje za istim stolom sjede rivali poput Kine i Indije, ili Indije i Pakistana. Njena sposobnost da potakne makar i ograničenu saradnju postala je rijetkost u eri sve dublje geopolitičke fragmentacije.

Iako su na samitu prisustvovali svi šefovi država i vlada deset članica Šangajske organizacije za saradnju, posebno se istaklo prisustvo indijskog premijera Narendre Modija, što je označilo njegovu prvu posjetu Kini od 2018. godine i signaliziralo mogući početak otopljavanja kinesko-indijskih odnosa.

Više od deset lidera iz zemalja posmatrača i dijaloških partnera, kao i čelnici velikih međunarodnih organizacija, također su učestvovali na ovom dvodnevnom događaju.

Proračunati balans Turkiye

Erdoganovo pojavljivanje kao gosta od posebnog značaja u ovom dinamičnom okruženju naglašava rastuću važnost Turkiye za Šangajsku organizaciju za saradnju.

Ankara nije punopravna članica, ali njeno prisustvo dovodi u pitanje jednostavne narative o sukobu Istoka i Zapada. NATO i Šangajska organizacija za saradnju dugo se posmatraju kao suprotstavljeni geopolitički polovi.