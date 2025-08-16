Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u obraćanju u Bužimu u petak navečer poručio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je moguća samo ravnopravna saradnja, ali nikako ponižavanje Bosne i Hercegovine.

„Predsjednik Srbije javno poručuje da je ‘sa Bećirovićem nemoguća saradnja’. Njemu iz Bužima poručujem: sa mnom je moguća ravnopravna saradnja, ali sa mnom nije moguće ponižavati Bosnu i Hercegovinu. Ne može! I tačka!“, rekao je Bećirović obraćajući se u Bužimu, na završnoj svečanosti povodom obilježavanja 33. godišnjice „505. viteške brdske brigade“, pred više od 10.000 građana.

Podsjetio da je bio inicijator i nosilac procesa usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, naglašavajući da je to jedna od najznačajnijih diplomatskih i političkih pobjeda Bosne i Hercegovine u XXI stoljeću.

"Zbog usvajanja Rezolucije i politike zaštite naše države, izložen sam napadima čelnika Srbije i njihovih režimskih medija. Njima smetaju istina i argumenti. Oni bi najviše voljeli da mi šutimo. Mi nećemo šutjeti. Borit ćemo se za istinu i pravdu. Mi se nećemo pravdati onima koji pokušavaju podrivati Bosnu i Hercegovinu. I neka to dobro upamte", poručio je član Predsjedništva BiH.

„Režimski političko-medijski krugovi iz Srbije kažu da sam inicijator usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici. Priznajem, jesam. Kažu da sam odgovoran jer sam vodio proces usvajanja Rezolucije. Tačno, vodio sam taj proces. Njima smetaju istina i argumenti. Oni bi najviše voljeli da mi šutimo. Mi nećemo šutjeti. Borit ćemo se za istinu i pravdu“, dodao je Bećirović.

U govoru je odao počast pripadnicima 105./505. viteške brdske brigade Armije R BiH, posebno naglasivši herojsko naslijeđe generala Izeta Nanića.

„On je jedan od najvećih heroja u milenijskoj historiji bosanske države. Vječno ćemo pamtiti generala Nanića i sve bosanske heroje“, istakao je.

Dodao je da se časna borba Armije Republike Bosne i Hercegovine nikada ne smije dovoditi u pitanje.