REGIJA
3 minuta čitanja
Bećirović poručio Vučiću: Moguća ravnopravna saradnja, nikako ponižavanje BiH
Član Predsjedništva BiH u obraćanju pred oko deset hiljada građana u Bužimu odgovorio predsjedniku Srbije na ranije izjave da s "Bećirovićem nije moguća saradnja".
Bećirović poručio Vučiću: Moguća ravnopravna saradnja, nikako ponižavanje BiH
"Sa mnom je moguća ravnopravna saradnja, ali sa mnom nije moguće ponižavati BiH. Ne može! I tačka!“, rekao je Bećirović obraćajući se u Bužimu. / FENA
16 August 2025

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u obraćanju u Bužimu u petak navečer poručio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je moguća samo ravnopravna saradnja, ali nikako ponižavanje Bosne i Hercegovine.

„Predsjednik Srbije javno poručuje da je ‘sa Bećirovićem nemoguća saradnja’. Njemu iz Bužima poručujem: sa mnom je moguća ravnopravna saradnja, ali sa mnom nije moguće ponižavati Bosnu i Hercegovinu. Ne može! I tačka!“, rekao je Bećirović obraćajući se u Bužimu, na završnoj svečanosti povodom obilježavanja 33. godišnjice „505. viteške brdske brigade“, pred više od 10.000 građana.

Podsjetio da je bio inicijator i nosilac procesa usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, naglašavajući da je to jedna od najznačajnijih diplomatskih i političkih pobjeda Bosne i Hercegovine u XXI stoljeću.

"Zbog usvajanja Rezolucije i politike zaštite naše države, izložen sam napadima čelnika Srbije i njihovih režimskih medija. Njima smetaju istina i argumenti. Oni bi najviše voljeli da mi šutimo. Mi nećemo šutjeti. Borit ćemo se za istinu i pravdu. Mi se nećemo pravdati onima koji pokušavaju podrivati Bosnu i Hercegovinu. I neka to dobro upamte", poručio je član Predsjedništva BiH.

„Režimski političko-medijski krugovi iz Srbije kažu da sam inicijator usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici. Priznajem, jesam. Kažu da sam odgovoran jer sam vodio proces usvajanja Rezolucije. Tačno, vodio sam taj proces. Njima smetaju istina i argumenti. Oni bi najviše voljeli da mi šutimo. Mi nećemo šutjeti. Borit ćemo se za istinu i pravdu“, dodao je Bećirović.

U govoru je odao počast pripadnicima 105./505. viteške brdske brigade Armije R BiH, posebno naglasivši herojsko naslijeđe generala Izeta Nanića.

„On je jedan od najvećih heroja u milenijskoj historiji bosanske države. Vječno ćemo pamtiti generala Nanića i sve bosanske heroje“, istakao je.

Dodao je da se časna borba Armije Republike Bosne i Hercegovine nikada ne smije dovoditi u pitanje.

Preporučeno

Bećirović je naglasio da Bosnu i Hercegovinu nisu trajno pokorile ni mnogo jače sile u posljednjih 1.000 godina.

„Bosna i Hercegovina je uvijek imala svoje sinove i kćeri koji će je zaštiti. Tako je bilo i tako će ostati“, kazao je.

Podsjetio je i da je 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina trajno dobila međunarodni certifikat državnosti, nezavisnosti i suvereniteta ulaskom u Ujedinjene nacije.

„Planetarni certifikat nije izdat ni entitetima, ni distriktu, ni kantonima, ni gradovima, ni općinama. U UN-u je samo jedan certifikat, samo jedna adresa, samo jedno ime, to je država Bosna i Hercegovina“, rekao je Bećirović.

Na kraju je naglasio da je obaveza svih generacija da brane istinu, domovinu i naslijeđe bosanskih heroja.

„Više od 1.000 godina mi ne klečimo pred onima koji žele uništiti našu državu. I naša je obaveza da ne klečimo, već da se borimo, za Bužim, za Krajinu, za državu Bosnu i Hercegovinu! Mi imamo samo jednu državu, domovinu Bosnu i Hercegovinu“, zaključio je Bećirović.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us