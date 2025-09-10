Startap Neuralink, u vlasništvu Elona Muska, do sada je ugradio moždane čipove kod ukupno dvanaest ljudi širom svijeta. Kompanija je to objavila u utorak na mreži X.

U junu je Neuralinkov partner, Barrow Neurological Institute, izvijestio o sedam osoba s teškom paralizom koje su koristile implantate za kontrolu računara i drugih uređaja svojim mislima.

Ukupno, uređaji su kod pacijenata u upotrebi već više od 2.000 dana, tokom kojih su korišteni više od 15.000 sati.

Neuralink je započeo testiranja na ljudima 2024. godine, nakon što je Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) 2022. prvobitno odbila zahtjev kompanije zbog sigurnosnih zabrinutosti.