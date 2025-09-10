BIZNIS I TEHNOLOGIJA
1 minuta čitanja
Kod dvanaest osoba ugrađen moždani čip Muskove kompanije za medicinsku tehnologiju
Upravljanje kompjuterom pomoću misli? Čini se da Maskova firma za moždane čipove Neuralink to omogućava. Kompaniji je od 2024. dozvoljeno da provodi testiranja na ljudima.
Dado Ruvic / Reuters
10 Septembar 2025

Startap Neuralink, u vlasništvu Elona Muska, do sada je ugradio moždane čipove kod ukupno dvanaest ljudi širom svijeta. Kompanija je to objavila u utorak na mreži X.

U junu je Neuralinkov partner, Barrow Neurological Institute, izvijestio o sedam osoba s teškom paralizom koje su koristile implantate za kontrolu računara i drugih uređaja svojim mislima.

Ukupno, uređaji su kod pacijenata u upotrebi već više od 2.000 dana, tokom kojih su korišteni više od 15.000 sati.

Neuralink je započeo testiranja na ljudima 2024. godine, nakon što je Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) 2022. prvobitno odbila zahtjev kompanije zbog sigurnosnih zabrinutosti.

Neuralink je specijaliziran za razvoj moždanih čipova. Kompanija je dio Muskove korporacije koja još obuhvata i proizvođača električnih automobile Teslu i svemirsku kompaniju SpaceX.

 

 

