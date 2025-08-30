TÜRKİYE
Turska AK partija: Otkazivanje viza od strane SAD-a palestinskim zvaničnicima "nepravedno"
Potez "potkopava diplomatiju", nastoji ušutkati Palestinu uslijed rastuće međunarodne podrške rješenju o dvije države, kazao je glasnogovornik.
Celik je rekao da odluka potkopava ulogu UN-a kao platforme na kojoj se čuju glasovi svih država. / AA
30 August 2025

Odluka američke administracije da poništi vize palestinskom predsjedniku i zvaničnicima uoči godišnjeg sastanka Generalne skupštine UN-a je "nepravedna", rekao je u subotu glasnogovornik turske Stranke pravde i razvoja (AK Parti).

"Otkazivanje viza od strane američke administracije palestinskom predsjedniku Mahmoudu Abbasu i palestinskim zvaničnicima koji su trebali prisustvovati Generalnoj skupštini UN-a je nepravedna odluka koja potkopava diplomatiju", rekao je Omer Celik na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Celik je rekao da odluka potkopava ulogu UN-a kao platforme na kojoj se čuju glasovi svih država.

Naglasio je da je sprečavanje poziva legitimnog autoriteta na Generalnu skupštinu SAD-a "pokušaj da se UN učini besmislenim".

"Pokušaj ušutkavanja Palestine suočen s rastućom međunarodnom podrškom rješenju o dvije države naštetit će mirovnim naporima", rekao je Celik, naglašavajući da je zahtjev da Palestinska uprava povuče svoje zahtjeve Međunarodnom krivičnom sudu (ICC) i Međunarodnom sudu pravde (ICJ) i zaustavi svoje napore za priznavanje države Palestine nepravedan i nezakonit u svakom pogledu.

Citirajući turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, Celik je rekao: "Svijet je veći od pet zemalja i niko neće moći ušutkati glas Palestine."

Podvukao je da će Erdoganov govor na Generalnoj skupštini ostati "najsnažniji glas za palestinsku stvar".

