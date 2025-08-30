Odluka američke administracije da poništi vize palestinskom predsjedniku i zvaničnicima uoči godišnjeg sastanka Generalne skupštine UN-a je "nepravedna", rekao je u subotu glasnogovornik turske Stranke pravde i razvoja (AK Parti).

"Otkazivanje viza od strane američke administracije palestinskom predsjedniku Mahmoudu Abbasu i palestinskim zvaničnicima koji su trebali prisustvovati Generalnoj skupštini UN-a je nepravedna odluka koja potkopava diplomatiju", rekao je Omer Celik na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Celik je rekao da odluka potkopava ulogu UN-a kao platforme na kojoj se čuju glasovi svih država.

Naglasio je da je sprečavanje poziva legitimnog autoriteta na Generalnu skupštinu SAD-a "pokušaj da se UN učini besmislenim".