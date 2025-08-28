Sjedinjene Američke Države (SAD) su u srijedu bile jedina država u Vijeću sigurnosti UN-a koja je odbila priznati da je sve veća glad u Pojasu Gaze "kriza izazvana ljudskim djelovanjem".
Ukupno, 14 članica Vijeća sigurnosti oštro je osudilo "upotrebu gladi kao ratnog oružja", za koju su u saopštenju rekle da je "jasno zabranjena međunarodnim humanitarnim pravom". Pozvale su na "trenutni, bezuvjetni i trajni prekid vatre", oslobađanje svih talaca koji su ostali u Gazi i povećanje humanitarne pomoći.
SAD je bio jedini član VS-a koji se suzdržao od potpisivanja deklaracije, u kojoj se navodi da Izrael mora "odmah i bezuvjetno ukinuti sva ograničenja na dostavu pomoći" i poziva ga "da odmah poništi odluku o daljnjem proširenju vojne operacije u Gazi s ciljem preuzimanja grada Gaze".
Vijeće se sastalo kako bi razgovaralo o humanitarnoj katastrofi u Gazi, a zvaničnici UN-a i humanitarni zvaničnici su upozorili da se glad širi opkoljenom teritorijom.
"Glad u Gazi je ovdje, inscenirana glad, predviđena glad, vještački izazvana glad", rekla je Inga Ashing, izvršna direktorica organizacije Save the Children. "Dok mi govorimo, djeca u Gazi sistematski umiru od gladi. Ovo je namjerna politika. Ovo je izgladnjivanje kao metoda ratovanja u najgorem smislu."
Ashing je rekla da su klinike ove neprofitne organizacije u Gazi pune siromašne djece koja su toliko pothranjena da "nemaju snage govoriti ili čak plakati u agoniji. Leže tamo mršavi, doslovno, propadaju".
Joyce Msuya, pomoćnica generalnog sekretara za humanitarna pitanja, rekla je članovima Vijeća da se više od pola miliona Palestinaca u Gazi suočava sa "glađu, siromaštvom i smrću", što je oko četvrtine stanovništva. Taj broj bi mogao porasti na preko 640.000 do kraja septembra.
Msuya je rekla da je glad potvrđena u guvernoratu Gaze, nekada gusto naseljenom dijelu, i da se očekuje da će se proširiti na Deir al-Balah i Khan Younis do kraja sljedećeg mjeseca, ukoliko ne dođe do veće promjene situacije na terenu.
"Glad nije zaobišla skoro nijednu osobu u Gazi", rekla je. "Da budemo jasni: Ova glad nije proizvod suše ili nekog oblika prirodne katastrofe. To je stvorena katastrofa - rezultat sukoba koji je uzrokovao masovne smrti civila, povrede, razaranja i prisilno raseljavanje."
Ministarstvo zdravstva Gaze potvrdilo je u srijedu smrt još 10 ljudi od gladi, uključujući dvoje djece, čime se ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu povećao na 313. To uključuje 119 djece.
Potpuna blokada Gaze od strane Izraela, koja je na snazi od početka marta, stvorila je katastrofalne uslove za njenih 2,4 miliona stanovnika, što je dovelo do gladi, široko rasprostranjenih bolesti i kolapsa osnovnih službi.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.