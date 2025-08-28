RAT PROTIV GAZE
Sve članice Vijeća sigurnosti UN-a, osim SAD-a, priznaju da je glad u Gazi "umjetno izazvana"
Ukupno, 14 članica Vijeća sigurnosti oštro je osudilo "upotrebu gladi kao ratnog oružja", za koju su u saopštenju rekle da je "jasno zabranjena međunarodnim humanitarnim pravom".
Vijeće se sastalo kako bi razgovaralo o humanitarnoj katastrofi u Gazi. / AA
28 August 2025

Sjedinjene Američke Države (SAD) su u srijedu bile jedina država u Vijeću sigurnosti UN-a koja je odbila priznati da je sve veća glad u Pojasu Gaze "kriza izazvana ljudskim djelovanjem".

Ukupno, 14 članica Vijeća sigurnosti oštro je osudilo "upotrebu gladi kao ratnog oružja", za koju su u saopštenju rekle da je "jasno zabranjena međunarodnim humanitarnim pravom". Pozvale su na "trenutni, bezuvjetni i trajni prekid vatre", oslobađanje svih talaca koji su ostali u Gazi i povećanje humanitarne pomoći.

SAD je bio jedini član VS-a koji se suzdržao od potpisivanja deklaracije, u kojoj se navodi da Izrael mora "odmah i bezuvjetno ukinuti sva ograničenja na dostavu pomoći" i poziva ga "da odmah poništi odluku o daljnjem proširenju vojne operacije u Gazi s ciljem preuzimanja grada Gaze".

Vijeće se sastalo kako bi razgovaralo o humanitarnoj katastrofi u Gazi, a zvaničnici UN-a i humanitarni zvaničnici su upozorili da se glad širi opkoljenom teritorijom.

"Glad u Gazi je ovdje, inscenirana glad, predviđena glad, vještački izazvana glad", rekla je Inga Ashing, izvršna direktorica organizacije Save the Children. "Dok mi govorimo, djeca u Gazi sistematski umiru od gladi. Ovo je namjerna politika. Ovo je izgladnjivanje kao metoda ratovanja u najgorem smislu."

Ashing je rekla da su klinike ove neprofitne organizacije u Gazi pune siromašne djece koja su toliko pothranjena da "nemaju snage govoriti ili čak plakati u agoniji. Leže tamo mršavi, doslovno, propadaju".

Joyce Msuya, pomoćnica generalnog sekretara za humanitarna pitanja, rekla je članovima Vijeća da se više od pola miliona Palestinaca u Gazi suočava sa "glađu, siromaštvom i smrću", što je oko četvrtine stanovništva. Taj broj bi mogao porasti na preko 640.000 do kraja septembra.

Msuya je rekla da je glad potvrđena u guvernoratu Gaze, nekada gusto naseljenom dijelu, i da se očekuje da će se proširiti na Deir al-Balah i Khan Younis do kraja sljedećeg mjeseca, ukoliko ne dođe do veće promjene situacije na terenu.

"Glad nije zaobišla skoro nijednu osobu u Gazi", rekla je. "Da budemo jasni: Ova glad nije proizvod suše ili nekog oblika prirodne katastrofe. To je stvorena katastrofa - rezultat sukoba koji je uzrokovao masovne smrti civila, povrede, razaranja i prisilno raseljavanje."

Ministarstvo zdravstva Gaze potvrdilo je u srijedu smrt još 10 ljudi od gladi, uključujući dvoje djece, čime se ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu povećao na 313. To uključuje 119 djece.

Potpuna blokada Gaze od strane Izraela, koja je na snazi ​​od početka marta, stvorila je katastrofalne uslove za njenih 2,4 miliona stanovnika, što je dovelo do gladi, široko rasprostranjenih bolesti i kolapsa osnovnih službi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

