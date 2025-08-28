Sjedinjene Američke Države (SAD) su u srijedu bile jedina država u Vijeću sigurnosti UN-a koja je odbila priznati da je sve veća glad u Pojasu Gaze "kriza izazvana ljudskim djelovanjem".

Ukupno, 14 članica Vijeća sigurnosti oštro je osudilo "upotrebu gladi kao ratnog oružja", za koju su u saopštenju rekle da je "jasno zabranjena međunarodnim humanitarnim pravom". Pozvale su na "trenutni, bezuvjetni i trajni prekid vatre", oslobađanje svih talaca koji su ostali u Gazi i povećanje humanitarne pomoći.

SAD je bio jedini član VS-a koji se suzdržao od potpisivanja deklaracije, u kojoj se navodi da Izrael mora "odmah i bezuvjetno ukinuti sva ograničenja na dostavu pomoći" i poziva ga "da odmah poništi odluku o daljnjem proširenju vojne operacije u Gazi s ciljem preuzimanja grada Gaze".

Vijeće se sastalo kako bi razgovaralo o humanitarnoj katastrofi u Gazi, a zvaničnici UN-a i humanitarni zvaničnici su upozorili da se glad širi opkoljenom teritorijom.

"Glad u Gazi je ovdje, inscenirana glad, predviđena glad, vještački izazvana glad", rekla je Inga Ashing, izvršna direktorica organizacije Save the Children. "Dok mi govorimo, djeca u Gazi sistematski umiru od gladi. Ovo je namjerna politika. Ovo je izgladnjivanje kao metoda ratovanja u najgorem smislu."

Ashing je rekla da su klinike ove neprofitne organizacije u Gazi pune siromašne djece koja su toliko pothranjena da "nemaju snage govoriti ili čak plakati u agoniji. Leže tamo mršavi, doslovno, propadaju".

Joyce Msuya, pomoćnica generalnog sekretara za humanitarna pitanja, rekla je članovima Vijeća da se više od pola miliona Palestinaca u Gazi suočava sa "glađu, siromaštvom i smrću", što je oko četvrtine stanovništva. Taj broj bi mogao porasti na preko 640.000 do kraja septembra.