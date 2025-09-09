Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je u utorak da je podnijela ustavnom sudu u Prištini komentare u vezi sa konstituisanjem Skupštine, tvrdeći da, sve dok Skupština ima predsjednika i dok predsjedništvo ima kvorum, rad te institucije ne može biti blokiran iako nije izabran potpredsjednik skupštine iz srpske zajednice.

Objavila je da je predsjedništvo podnijelo komentare u vezi s mjerom koju je ovaj sud preduzeo o obustavi rada poslanika do 30. septembra.

Osmani je, na konferenciji za novinare u utorak, rekla da je odgovorila sudu u vezi s pitanjima koja je pokrenula stranka Srpska lista i tvrdila da je funkcionisanje kosovskih institucija, posebno Skupštine, neophodno za održavanje ustavnog poretka, ali i suverene i funkcionalne države.

Osmani je rekla da rad Skupštine ne bi trebao biti blokiran zbog odsustva potpredsjednika iz reda srpske zajednice, jer, prema njenim riječima, funkcionisanje države zavisi od ove institucije.

"Ostvarivanje ovog prava kojim se tvrdi da su blokirani Skupština Kosova i njen ustav, krši prava svih ostalih poslanika uskraćujući im vršenje njihove funkcije u konstituisanoj Skupštini, a također krši prava svih građana Kosova bez etničke pripadnosti", naglasila je.

Navela je da "budući da građani koji nemaju Skupštinu ne mogu vršiti suverenitet, čiji je nosilac Skupština, sporazumi koji su u njihovu korist ne mogu se odobriti u toj Skupštini".

Prema Osmani, kada predsjedništvo Skupštine ima dovoljan kvorum i ima predsjedavajućeg, i kada su poslanici položili zakletvu i funkcionisanje je blokirano, u tim trenucima je onemogućeno legitimno predstavljanje građana u najvišoj predstavničkoj instituciji.

"Naš stav je da, sve dok predsjedništvo Skupštine ima kvorum, sve dok Skupština izabere predsjedavajućeg u potpunosti u skladu s Ustavom, Skupština kao institucija ne bi trebala biti blokirana. Jer, takva blokada kao instrument u budućnosti bi stvorila opasan presedan za potpunu paralizu države", naglasila je Osmani.