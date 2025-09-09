Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je u utorak da je podnijela ustavnom sudu u Prištini komentare u vezi sa konstituisanjem Skupštine, tvrdeći da, sve dok Skupština ima predsjednika i dok predsjedništvo ima kvorum, rad te institucije ne može biti blokiran iako nije izabran potpredsjednik skupštine iz srpske zajednice.
Objavila je da je predsjedništvo podnijelo komentare u vezi s mjerom koju je ovaj sud preduzeo o obustavi rada poslanika do 30. septembra.
Osmani je, na konferenciji za novinare u utorak, rekla da je odgovorila sudu u vezi s pitanjima koja je pokrenula stranka Srpska lista i tvrdila da je funkcionisanje kosovskih institucija, posebno Skupštine, neophodno za održavanje ustavnog poretka, ali i suverene i funkcionalne države.
Osmani je rekla da rad Skupštine ne bi trebao biti blokiran zbog odsustva potpredsjednika iz reda srpske zajednice, jer, prema njenim riječima, funkcionisanje države zavisi od ove institucije.
"Ostvarivanje ovog prava kojim se tvrdi da su blokirani Skupština Kosova i njen ustav, krši prava svih ostalih poslanika uskraćujući im vršenje njihove funkcije u konstituisanoj Skupštini, a također krši prava svih građana Kosova bez etničke pripadnosti", naglasila je.
Navela je da "budući da građani koji nemaju Skupštinu ne mogu vršiti suverenitet, čiji je nosilac Skupština, sporazumi koji su u njihovu korist ne mogu se odobriti u toj Skupštini".
Prema Osmani, kada predsjedništvo Skupštine ima dovoljan kvorum i ima predsjedavajućeg, i kada su poslanici položili zakletvu i funkcionisanje je blokirano, u tim trenucima je onemogućeno legitimno predstavljanje građana u najvišoj predstavničkoj instituciji.
"Naš stav je da, sve dok predsjedništvo Skupštine ima kvorum, sve dok Skupština izabere predsjedavajućeg u potpunosti u skladu s Ustavom, Skupština kao institucija ne bi trebala biti blokirana. Jer, takva blokada kao instrument u budućnosti bi stvorila opasan presedan za potpunu paralizu države", naglasila je Osmani.
Podsjetila je da ovo nije prvi put da je Srpska lista napustila Skupštinu. Naglasila je da je od 2022. godine Srpska lista napustila Skupštinu, policiju i druge institucije, ali da to nije blokiralo funkcionisanje ni Skupštine ni policije i drugih institucija.
Osmani je od Ustavnog suda zatražila nezavisnost, integritet i zaštitu Kosova od ugrožavanja ustavnog poretka.
Devet poslanika Srpske liste i poslanik Adem Hoxha obratili su se Ustavnom sudu 30. augusta zahtjevom u vezi sa glasanjem za potpredsjednika Skupštine Kosova iz reda Srba, tačkom koja je blokirala proces donošenja ustava.
Sud je naglasio da je, bez procjene sumnji koje je Srpska lista iznijela o kršenju ustava na sjednicama 26. i 28. augusta, "neophodno zaustaviti sve daljnje radnje usmjerene ka izboru Vlade i nastavku rada Skupštine".
Dodala je da je donijela odluku o toj mjeri "kako se ne bi narušio pravni i demokratski poredak u Republici Kosovo".
Apel Srpske liste, koja uživa podršku zvaničnog Beograda, uslijedio je nakon što su Skupštini odvojeno podneseni prijedlozi za potpredsjednike iz redova nesrpskih i nevećinskih srpskih zajednica.
Poslanici su dali podršku dovoljnim brojem glasova nesrpskoj potpredsjednici Emiliji Rexhepi, ali kasnije ni prijedlog Srpske liste ni srpski poslanik koji nije dio ove stranke, Nenad Rašić, nisu dobili dovoljno glasova da budu imenovani na poziciju potpredsjednika.