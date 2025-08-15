POLITIKA
Merz pozvao Putina da okonča neprijateljstva u Ukrajini i iskoristi priliku samita na Aljasci
Njemački kancelar pozvao ruskog predsjednika da ozbiljno shvati Trumpovu ponudu za razgovore i započne pregovore s Ukrajinom 'bez uslova' nakon sastanka na Aljasci.
Merz je rekao da su evropske zemlje usaglasile jedinstven stav prije sastanka na Aljasci i ponovio je podršku ukrajinskom predsjedniku Zelenskom. / DPA
15 August 2025

Njemački kancelar Friedrich Merz u petak je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da pristane na prekid vatre i okonča neprijateljstva u Ukrajini, pozivajući ga da iskoristi diplomatsku priliku koju pruža samit na Aljasci.

"Tri i po godine nakon ruskog napada na Ukrajinu, kojim je prekršeno međunarodno pravo, Rusija sada ima priliku da pristane na prekid vatre i okonča neprijateljstva", rekao je Merz u saopštenju, iznoseći stav Njemačke uz evropske saveznike.

"Očekujemo da će predsjednik Putin ozbiljno shvatiti ponudu američkog predsjednika Donalda Trumpa za razgovore i da započne pregovore s Ukrajinom bez uslova nakon sastanka na Aljasci", rekao je, misleći na sastanak s visokim ulozima između Trumpa i Putina zakazan za petak.

U svojoj detaljnoj izjavi, Merz je rekao da su evropske zemlje usaglasile jedinstven stav prije sastanka na Aljasci i ponovio je podršku ukrajinskom predsjedniku Volodimoru Zelenskom.

„Posljednjih dana, Njemačka je, zajedno s Ukrajinom i njenim evropskim saveznicima, pokazala put ka miru koji štiti temeljne sigurnosne interese Evrope i Ukrajine. Cilj mora biti samit kojem bi prisustvovao predsjednik Zelenski. Tamo se mora dogovoriti prekid vatre“, rekao je Merz.

„Ukrajini su potrebne snažne sigurnosne garancije. Teritorijalna pitanja mogu se riješiti samo uz pristanak Ukrajinaca. Ove poruke smo prenijeli predsjedniku Trumpu s jasnoćom i jedinstvom na njegovom putu za Anchorage. Ostajem u kontaktu s njim po ovom pitanju“, dodao je.

Njemački kancelar je također izrazio zahvalnost za Trumpovu diplomatsku inicijativu i podvukao da se može osloniti na kontinuiranu podršku EU-a Ukrajini.

„Predsjednik Trump sada može postići značajan korak ka miru. Za ovu inicijativu i blisku koordinaciju posljednjih dana, izražavamo mu zahvalnost. Tokom našeg posljednjeg razgovora s evropskim partnerima, uvjerili smo ga u našu kontinuiranu podršku Ukrajini. Predsjednik Trump se na to može osloniti“, rekao je Merz.

