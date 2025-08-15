Njemački kancelar Friedrich Merz u petak je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da pristane na prekid vatre i okonča neprijateljstva u Ukrajini, pozivajući ga da iskoristi diplomatsku priliku koju pruža samit na Aljasci.

"Tri i po godine nakon ruskog napada na Ukrajinu, kojim je prekršeno međunarodno pravo, Rusija sada ima priliku da pristane na prekid vatre i okonča neprijateljstva", rekao je Merz u saopštenju, iznoseći stav Njemačke uz evropske saveznike.

"Očekujemo da će predsjednik Putin ozbiljno shvatiti ponudu američkog predsjednika Donalda Trumpa za razgovore i da započne pregovore s Ukrajinom bez uslova nakon sastanka na Aljasci", rekao je, misleći na sastanak s visokim ulozima između Trumpa i Putina zakazan za petak.

U svojoj detaljnoj izjavi, Merz je rekao da su evropske zemlje usaglasile jedinstven stav prije sastanka na Aljasci i ponovio je podršku ukrajinskom predsjedniku Volodimoru Zelenskom.