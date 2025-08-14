Američki predsjednik Donald Trump planira ponuditi profitabilne mogućnosti, uključujući pristup ukrajinskim mineralima, ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, kao i ublažavanje dijela američkih sankcija, u zamjenu za mir u Ukrajini, izvijestili su u četvrtak mediji.

Predsjednik SAD-a će u petak stići na predstojeći samit na Aljasci kako bi se sastao s Putinom "s nizom prilika za ostvarivanje zarade" kako bi ohrabrio Moskvu da okonča rat u Ukrajini, prenio je britanski list "The Telegraph".

Navodno, ponude će uključivati otvaranje prirodnih resursa američke savezne države Aljaske za Rusiju i ukidanje dijela američkih sankcija ruskoj avioindustriji.

Prema navodima "The Telegrapha", na stolu će biti i davanje Putinu pristupa rijetkim zemnim mineralima u ukrajinskim teritorijama koje se trenutno nalaze pod kontrolom Rusije.

U izvještaju se navodi da se vjeruje kako je američki ministar finansija Scott Bessent među zvaničnicima koji informišu Trumpa uoči njegovog sastanka s Putinom.

Bessent razmatra ekonomske ustupke koje SAD može ponuditi Rusiji kako bi se ubrzalo postizanje sporazuma o prekidu vatre između Moskve i Kijeva.