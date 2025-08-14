Američki predsjednik Donald Trump planira ponuditi profitabilne mogućnosti, uključujući pristup ukrajinskim mineralima, ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, kao i ublažavanje dijela američkih sankcija, u zamjenu za mir u Ukrajini, izvijestili su u četvrtak mediji.
Predsjednik SAD-a će u petak stići na predstojeći samit na Aljasci kako bi se sastao s Putinom "s nizom prilika za ostvarivanje zarade" kako bi ohrabrio Moskvu da okonča rat u Ukrajini, prenio je britanski list "The Telegraph".
Navodno, ponude će uključivati otvaranje prirodnih resursa američke savezne države Aljaske za Rusiju i ukidanje dijela američkih sankcija ruskoj avioindustriji.
Prema navodima "The Telegrapha", na stolu će biti i davanje Putinu pristupa rijetkim zemnim mineralima u ukrajinskim teritorijama koje se trenutno nalaze pod kontrolom Rusije.
U izvještaju se navodi da se vjeruje kako je američki ministar finansija Scott Bessent među zvaničnicima koji informišu Trumpa uoči njegovog sastanka s Putinom.
Bessent razmatra ekonomske ustupke koje SAD može ponuditi Rusiji kako bi se ubrzalo postizanje sporazuma o prekidu vatre između Moskve i Kijeva.
Razgovori na Aljasci bit će prvi susret aktuelnih predsjednika SAD-a i Rusije od početka rata Rusije i Ukrajine, koji traje gotovo tri i po godine.
U srijedu je Zelenski izjavio da je Trump izrazio spremnost pružiti njegovoj zemlji sigurnosne garancije.
Istoga dana, Trump je zaprijetio svom ruskom kolegi "vrlo ozbiljnim posljedicama" ukoliko ne pristane da okonča rat u Ukrajini tokom predstojećeg samita na Aljasci.
Trumpove izjave uslijedile su samo nekoliko sati nakon što je prisustvovao virtuelnom sastanku sa Zelenskim i drugim evropskim liderima, za koji je rekao da je bio "vrlo dobar".
Iako su evropski zvaničnici pozdravili Trumpovu inicijativu da donese mir i okonča rat Rusije i Ukrajine, uvijek su bili oprezni, strahujući da bi američki predsjednik mogao pokušati prisiliti Kijev na odricanje od dijela teritorije.
Trump je ranije rekao da bi Rusija i Ukrajina, kao dio mirovnog sporazuma, trebale izvršiti razmjenu teritorija.