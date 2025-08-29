29 August 2025
Rukovodstvo turskog fudbalskog velikana Fenerbahcea saopćilo je u petak da je raskinulo saradnju s portugalskim stručnjakom Joseom Mourinhom.
“Naš put sa Joseom Mourinhom, koji je od sezone 2024/2025 obavljao funkciju trenera našeg A tima, je završen. Zahvaljujemo mu se na dosadašnjem doprinosu našem timu i želimo mu mnogo uspjeha u njegovoj budućoj karijeri“, navodi se u saopćenju.
Mourinho je ekpu Fenerbahcea s klupe vodio na ukupno 62 utakmice, ostvarivši 37 pobjeda, 14 remija i 11 poraza.