Rukovodstvo turskog fudbalskog velikana Fenerbahcea saopćilo je u petak da je raskinulo saradnju s portugalskim stručnjakom Joseom Mourinhom.

“Naš put sa Joseom Mourinhom, koji je od sezone 2024/2025 obavljao funkciju trenera našeg A tima, je završen. Zahvaljujemo mu se na dosadašnjem doprinosu našem timu i želimo mu mnogo uspjeha u njegovoj budućoj karijeri“, navodi se u saopćenju.