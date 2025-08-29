TÜRKİYE
Jose Mourinho više nije trener Fenerbahcea
Mourinho je ekipu Fenerbahcea s klupe vodio na ukupno 62 utakmice, ostvarivši 37 pobjeda, 14 remija i 11 poraza.
29 August 2025

Rukovodstvo turskog fudbalskog velikana Fenerbahcea saopćilo je u petak da je raskinulo saradnju s portugalskim stručnjakom Joseom Mourinhom.

“Naš put sa Joseom Mourinhom, koji je od sezone 2024/2025 obavljao funkciju trenera našeg A tima, je završen. Zahvaljujemo mu se na dosadašnjem doprinosu našem timu i želimo mu mnogo uspjeha u njegovoj budućoj karijeri“, navodi se u saopćenju.

Mourinho je ekpu Fenerbahcea s klupe vodio na ukupno 62 utakmice, ostvarivši 37 pobjeda, 14 remija i 11 poraza.

