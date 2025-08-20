TÜRKİYE
Predsjednici Turkiye i Rusije razgovarali o ishodu samita na Aljasci
Erdogan je poručio Putinu da Turkiye ulaže iskrene napore ka pravednom miru u Ukrajini i podržava pristupe koji za imaju cilj imaju trajni mir uz učešće svih strana.
Dvojica predsjednika su se također složila oko važnosti održavanja dijaloga između dvije zemlje. / AA
20 August 2025

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i njegov ruski kolega Vladimir Putin razgovarali su u srijedu telefonom o ishodu samita na Aljasci između predsjednika SAD-a i Rusije, trgovinskim pitanjima i bilateralnim odnosima.

“Tokom poziva, razgovarano je o ishodima samita na Aljasci i bilateralnim odnosima Turkiye i Rusije, posebno trgovinskim vezama“, saopštila je Direkcija za komunikacije Predsjedništva Turkiye na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

“Predsjednik Erdogan izjavio je da pomno prati dešavanja u vezi s mirovnim procesom, naglašavajući da je Turkiye od početka rata u Ukrajini iskreno težila postizanju pravednog mira i u tom smislu podržava pristupe koji imaju za cilj uspostavljanje trajnog mira uz učešće svih strana“, navodi se.

“Predsjednik Putin, ukazujući na Istanbulski proces, zahvalio je predsjedniku Erdoganu na domaćinstvu mirovnih pregovora i na naporima Turkiye “, dodaje se.

Dvojica predsjednika su se također složila oko važnosti održavanja dijaloga između dvije zemlje.

