Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i njegov ruski kolega Vladimir Putin razgovarali su u srijedu telefonom o ishodu samita na Aljasci između predsjednika SAD-a i Rusije, trgovinskim pitanjima i bilateralnim odnosima.

“Tokom poziva, razgovarano je o ishodima samita na Aljasci i bilateralnim odnosima Turkiye i Rusije, posebno trgovinskim vezama“, saopštila je Direkcija za komunikacije Predsjedništva Turkiye na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

“Predsjednik Erdogan izjavio je da pomno prati dešavanja u vezi s mirovnim procesom, naglašavajući da je Turkiye od početka rata u Ukrajini iskreno težila postizanju pravednog mira i u tom smislu podržava pristupe koji imaju za cilj uspostavljanje trajnog mira uz učešće svih strana“, navodi se.