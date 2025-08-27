Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan naglasio je u srijedu važnost razvoja domaćih sistema protivvazdušne odbrane, posebno kad je riječ o suočavanju sa trenutnim sigurnosnim izazovima.

"Nijedna zemlja koja ne može razviti vlastiti sistem protivvazdušne odbrane ne može s povjerenjem gledati u budućnost suočena sa trenutnim izazovima", rekao je Recep Tayyip Erdogan tokom ceremonije polaganja kamena temeljca odbrambene firme Aselsan u Ankari.

Naglasio je da će sa sistemom protivvazdušne odbrane "Čelična kupola" (Steel Dome), Turkiye sada biti u "drugačijoj ligi" u protivvazdušnoj odbrani.