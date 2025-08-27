Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u srijedu da će Palestinci dočekati dan kada će pravda biti zadovoljena.
“Prije ili kasnije, polagat će se računi za svakodnevno stradanje naše palestinske braće, koja su pred kamerama meta podmuklih metaka i bombi”, poručio je Erdogan govoreći na ceremoniji dodjele diploma Akademije turske žandarmerije i obalne straže u Ankari.
“Oni koji su prolili krv nevinih također će se u njoj utopiti“, dodao je.
Erdoganove izjave uslijedile su nekoliko sati nakon što je predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus sazvao vanrednu sjednicu parlamenta u petak kako bi razgovarao o izraelskom napadu na Gazu, genocidu, ugnjetavanju i politici izgladnjivanja.
Iz ureda predsjednika parlamenta saopćeno je da je Kurtulmus sazvao vanrednu sjednicu parlamenta u skladu s članom 93. Ustava i članom 7. Poslovnika Parlamenta.