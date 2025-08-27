Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus sazvao je vanrednu sjednicu parlamenta u petak kako bi se raspravljalo o izraelskom napadu na Gazu, genocidu, ugnjetavanju i politici izgladnjivanja.

Iz ureda predsjednika parlamenta saopćeno je u srijedu da je Kurtulmus sazvao vanrednu sjednicu parlamenta u skladu s članom 93. Ustava i članom 7. Poslovnika Velike narodne skuptine Republike Turkiye.