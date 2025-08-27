TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Kurtulmus sazvao vanrednu sjednicu parlamenta kako bi se raspravljalo o izraelskoj politici genocida
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan informirat će zastupnike tokom vanredne sjednice.
Kurtulmus sazvao vanrednu sjednicu turskog parlamenta kako bi se raspravljalo o izraelskoj politici genocida i izgladnjivanja u Gazi. / AA
27 August 2025

Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus sazvao je vanrednu sjednicu parlamenta u petak kako bi se raspravljalo o izraelskom napadu na Gazu, genocidu, ugnjetavanju i politici izgladnjivanja.

Iz ureda predsjednika parlamenta saopćeno je u srijedu da je Kurtulmus sazvao vanrednu sjednicu parlamenta u skladu s članom 93. Ustava i članom 7. Poslovnika Velike narodne skuptine Republike Turkiye.

Očekuje se da će i turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan informirati zakonodavce tokom vanredne sjednice.


