27 August 2025
Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus sazvao je vanrednu sjednicu parlamenta u petak kako bi se raspravljalo o izraelskom napadu na Gazu, genocidu, ugnjetavanju i politici izgladnjivanja.
Iz ureda predsjednika parlamenta saopćeno je u srijedu da je Kurtulmus sazvao vanrednu sjednicu parlamenta u skladu s članom 93. Ustava i članom 7. Poslovnika Velike narodne skuptine Republike Turkiye.
Očekuje se da će i turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan informirati zakonodavce tokom vanredne sjednice.