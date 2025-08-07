Vršilac dužnosti predsjednika Mijanmara U Myint Swe preminuo je u četvrtak ujutro, saopćilo je Državno vijeće za odbranu i sigurnost te zemlje.

Prema izvještajima lokalnih medija, Myint Swe (74) je bio u kritičnom stanju i liječio se na odjelu intenzivne njege vojne bolnice u glavnom gradu Naypyitawu.

Od početka 2023. godine imao je usporene pokrete i poteškoće s hranjenjem, a nalazi su pokazali da boluje od Parkinsonove bolesti i srodnih neuroloških poremećaja.