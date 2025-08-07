Škotska vlada razmatra mogućnost uvođenja zvaničnog bojkota Izraela, nakon što je kopredsjednik stranke Zeleni pozvao premijera Johna Swinneya da usvoji principe Pokreta za bojkot, povlačenje investicija i sankcije (BDS).
Kako je u četvrtak izvijestio škotski list "The National", Ross Greer iz Zelenih pozvao je na širok spektar mjera, uključujući zvanične smjernice za kompanije, obustavu finansiranja firmi povezanih s izraelskom vojnom industrijom i omogućavanje lokalnim vlastima da isključe iz ugovora kompanije koje učestvuju u okupaciji palestinskih teritorija.
Portparol škotske vlade potvrdio je da će članovi kabineta razmotriti ovaj prijedlog.
Pokret BDS ima za cilj da izvrši ekonomski i politički pritisak na Izrael, slično međunarodnom bojkotu Južnoafričke Republike tokom aparthejda. Mjera bi obuhvatila kompanije povezane s izraelskom okupacijom, trgovinom oružjem i izgradnjom naselja.
U pismu upućenom Swinneyju, Greer je pozvao na izdavanje zvaničnih smjernica za škotske firme kako bi se podstakle da prekinu trgovinu s Izraelom, potez sličan onome koji je poduzet protiv Rusije 2022. godine nakon početka rata u Ukrajini.
Također je pozvao na ukidanje dijela britanskog Zakona o lokalnoj samoupravi iz 1988. godine, koji trenutačno ograničava općine da iz ugovora isključe firme na osnovu političkih kriterija.
Greer je predložio i izmjenu Zakona o izgradnji zajedničkog bogatstva kako bi se lokalnim vlastima omogućilo da zabrane saradnju s firmama uključenim u nezakonitu okupaciju palestinskih teritorija.
Također je pozvao na prekid javnog finansiranja kompanija koje su opskrbljivale Izrael oružjem tokom genocida, kao i na prekid svih veza s firmama koje su direktni saučesnici u okupaciji.
Dodao je da bi penzioni fondovi trebali biti podstaknuti da povuku investicije iz firmi saučesnika u izraelskom aparthejdu, te da se takvim firmama uvedu finansijske kazne.
"Nažalost, tvrdnja premijera da čini sve što je moguće za Palestinu jednostavno nije tačna", rekao je Greer za "The National".
"Većina ovlasti iz oblasti vanjske politike je u rukama Westminstera, ali škotska vlada ipak može poduzeti niz značajnih mjera, a nije ih poduzela", istakao je.
"Najveći zločin protiv čovječnosti našeg vremena počinjen je pred našim očima nad palestinskim narodom. Škotska ima moralnu odgovornost da djeluje. Isti pristup je pomogao da se okonča aparthejd u Južnoj Africi. Sada moramo pokazati istu solidarnost s narodom Palestine", dodao je.
Portparol škotske vlade odgovorio je: "Škotska vlada je više puta pozvala na hitan i održiv prekid vatre, bezuvjetno oslobađanje svih talaca i hitno povećanje humanitarne pomoći Gazi."
"Škotska vlada će nastaviti da vrši pritisak na vladu Ujedinjenog Kraljevstva da prizna suverenu palestinsku državu, kao dio rješenja s dvije države radi postizanja trajnog mira u regionu. Ministri će razmotriti i odgovoriti na Greerovo pismo", dodao je portparol.