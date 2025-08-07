Škotska vlada razmatra mogućnost uvođenja zvaničnog bojkota Izraela, nakon što je kopredsjednik stranke Zeleni pozvao premijera Johna Swinneya da usvoji principe Pokreta za bojkot, povlačenje investicija i sankcije (BDS).

Kako je u četvrtak izvijestio škotski list "The National", Ross Greer iz Zelenih pozvao je na širok spektar mjera, uključujući zvanične smjernice za kompanije, obustavu finansiranja firmi povezanih s izraelskom vojnom industrijom i omogućavanje lokalnim vlastima da isključe iz ugovora kompanije koje učestvuju u okupaciji palestinskih teritorija.

Portparol škotske vlade potvrdio je da će članovi kabineta razmotriti ovaj prijedlog.

Pokret BDS ima za cilj da izvrši ekonomski i politički pritisak na Izrael, slično međunarodnom bojkotu Južnoafričke Republike tokom aparthejda. Mjera bi obuhvatila kompanije povezane s izraelskom okupacijom, trgovinom oružjem i izgradnjom naselja.

U pismu upućenom Swinneyju, Greer je pozvao na izdavanje zvaničnih smjernica za škotske firme kako bi se podstakle da prekinu trgovinu s Izraelom, potez sličan onome koji je poduzet protiv Rusije 2022. godine nakon početka rata u Ukrajini.

Također je pozvao na ukidanje dijela britanskog Zakona o lokalnoj samoupravi iz 1988. godine, koji trenutačno ograničava općine da iz ugovora isključe firme na osnovu političkih kriterija.

Greer je predložio i izmjenu Zakona o izgradnji zajedničkog bogatstva kako bi se lokalnim vlastima omogućilo da zabrane saradnju s firmama uključenim u nezakonitu okupaciju palestinskih teritorija.