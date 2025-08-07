Jedanaestodnevna godišnja vježba, nazvana Štit slobode Ulchi, ove će se godine prilagoditi pomjeranjem 20 od 40 vježbi na septembar, saopćio je portparol Združenog štaba Južne Koreje Lee Sung-jun na brifingu za novinare u četrtak.
Odluka o produženju rasporeda uključuje razloge poput ekstremnih vremenskih uslova, kazao je on, negirajući da iza tog poteza stoje ikakvi politički faktori.
Ovogodišnja vježba testirat će unaprijeđene odgovore na pojačane sjevernokorejske nuklearne prijetnje, kao i najsavremenije tehnologije koje se koriste u modernom ratovanju, kazao je Lee, navodeći sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku.
Vježba će uključivati scenarij koji uključuje lansiranje sjevernokorejske rakete, ali neće obuhvatiti potencijalni nuklearni test Pyongyanga, dodao je on.