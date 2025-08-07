Jedanaestodnevna godišnja vježba, nazvana Štit slobode Ulchi, ove će se godine prilagoditi pomjeranjem 20 od 40 vježbi na septembar, saopćio je portparol Združenog štaba Južne Koreje Lee Sung-jun na brifingu za novinare u četrtak.

Odluka o produženju rasporeda uključuje razloge poput ekstremnih vremenskih uslova, kazao je on, negirajući da iza tog poteza stoje ikakvi politički faktori.