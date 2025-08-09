RAT PROTIV GAZE
Australija, Njemačka, Italija, Novi Zeland i VB ‘oštro odbacuju’ izraelski plan okupacije grada Gaze
Vojna operacija će “pogoršati katastrofalnu humanitarnu situaciju”, kažu ministri vanjskih poslova pet zemalja.
Ministri su pozvali na trenutni i trajni prekid vatre “koji omogućava pružanje masovne, hitne i nesmetane humanitarne pomoći / AA
9 August 2025

Australija, Njemačka, Italija, Novi Zeland i Velika Britanija u petak su “oštro odbacile” izraelski plan za okupaciju grada Gaze.

Vojna operacija će “pogoršati katastrofalnu humanitarnu situaciju, ugroziti živote talaca i dodatno povećati rizik od masovnog raseljavanja civila”, naveli su njihovi ministri vanjskih poslova u zajedničkoj izjavi.

Istakli su da plan nosi rizik “kršenja međunarodnog humanitarnog prava”, dodajući da “bilo kakvi pokušaji aneksije ili širenja naselja krše međunarodno pravo.”

Ministri su pozvali na trenutni i trajni prekid vatre “koji omogućava pružanje masovne, hitne i nesmetane humanitarne pomoći, dok se najgori scenarij gladi već odvija u Gazi.”

Ministri vanjskih poslova izrazili su opredijeljenost za “implementaciju pregovaranog rješenja o dvije države”, što zahtijeva “potpunu demilitarizaciju Hamasa i njegovo potpuno isključivanje iz bilo kakvog oblika vlasti u Pojasu Gaze.”

Sigurnosni kabinet Izraela odobrio je u petak rano ujutro plan premijera Benjamina Netanyahua za potpunu okupaciju grada Gaze.

Izrael se suočava s rastućim bijesom zbog svog razornog rata protiv Gaze, u kojem je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.000 ljudi. Vojna kampanja je razorila enklavu i dovela je na ivicu gladi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

