Australija, Njemačka, Italija, Novi Zeland i Velika Britanija u petak su “oštro odbacile” izraelski plan za okupaciju grada Gaze.

Vojna operacija će “pogoršati katastrofalnu humanitarnu situaciju, ugroziti živote talaca i dodatno povećati rizik od masovnog raseljavanja civila”, naveli su njihovi ministri vanjskih poslova u zajedničkoj izjavi.

Istakli su da plan nosi rizik “kršenja međunarodnog humanitarnog prava”, dodajući da “bilo kakvi pokušaji aneksije ili širenja naselja krše međunarodno pravo.”

Ministri su pozvali na trenutni i trajni prekid vatre “koji omogućava pružanje masovne, hitne i nesmetane humanitarne pomoći, dok se najgori scenarij gladi već odvija u Gazi.”

Ministri vanjskih poslova izrazili su opredijeljenost za “implementaciju pregovaranog rješenja o dvije države”, što zahtijeva “potpunu demilitarizaciju Hamasa i njegovo potpuno isključivanje iz bilo kakvog oblika vlasti u Pojasu Gaze.”