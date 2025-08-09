Najmanje sedam Palestinaca je ubijeno, a deseci su ranjeni u subotu dok su izraelske snage izvele više napada širom Pojasa Gaze, ciljajući civile i tražioce humanitarne pomoći, prema navodima medicinskih izvora.

Medicinsko osoblje u bolnici al-Awda izvijestilo je da su primili tijela pet osoba i 33 ranjena nakon izraelskog napada na grupu civila sjeverno od izbjegličkog kampa Nuseirat u centralnoj Gazi.

Još dva Palestinca su ubijena, a jedan ranjen kada su izraelske snage otvorile vatru na okupljene koji su čekali blizu mjesta za distribuciju pomoći na ulici Salah al-Din, južno od Wadi Gaze.

Lokalni izvještaji također potvrđuju izraelsko artiljerijsko granatiranje u četvrti Zeitoun, jugoistočno od grada Gaza, istovremeno s napadom dronom u blizini džamije al-Shaheed, istočno od izbjegličkog kampa al-Bureij u centralnoj Gazi.