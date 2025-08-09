RAT PROTIV GAZE
Sedam Palestinaca ubijeno, deseci ranjeni u izraelskim napadima širom Gaze
Izraelske snage gađale civile u Nuseiratu, tražioce pomoći u Wadi Gazi, te područja u gradu Gaza i kampu al-Bureij.
Izraelske snage izvele su više napada širom Pojasa Gaze, ciljajući civile i tražioce humanitarne pomoći. / AA
9 August 2025

Najmanje sedam Palestinaca je ubijeno, a deseci su ranjeni u subotu dok su izraelske snage izvele više napada širom Pojasa Gaze, ciljajući civile i tražioce humanitarne pomoći, prema navodima medicinskih izvora.

Medicinsko osoblje u bolnici al-Awda izvijestilo je da su primili tijela pet osoba i 33 ranjena nakon izraelskog napada na grupu civila sjeverno od izbjegličkog kampa Nuseirat u centralnoj Gazi.

Još dva Palestinca su ubijena, a jedan ranjen kada su izraelske snage otvorile vatru na okupljene koji su čekali blizu mjesta za distribuciju pomoći na ulici Salah al-Din, južno od Wadi Gaze.

Lokalni izvještaji također potvrđuju izraelsko artiljerijsko granatiranje u četvrti Zeitoun, jugoistočno od grada Gaza, istovremeno s napadom dronom u blizini džamije al-Shaheed, istočno od izbjegličkog kampa al-Bureij u centralnoj Gazi.

Izrael se suočava s rastućim bijesom zbog svog smrtonosnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.300 ljudi. Vojna kampanja je razorila enklavu i dovela je na ivicu gladi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u ovoj enklavi.

Istraži
