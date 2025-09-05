Valovi su uzburkani, nebo nemirno, a izraelske prijetnje sve su glasnije svakim danom koji prolazi. Ipak, Yasemin Acar odbija odustati. Na jednom od brodova Globalne flote Sumud, ona insistira da će se humanitarna misija za Gazu nastaviti, bez obzira na rizike.

"Ako gledamo šta dolazi iz cionističkog entiteta, od njihovih vođa, oni kažu da nas žele optužiti za terorizam, zatvoriti nas organizatore na duge vremenske periode", rekla je Acar, članica Upravnog odbora flote.

"Ali to nas neće natjerati da stanemo, to nas neće natjerati da se okrenemo", poručila je.

Govoreći u videointervjuu za Anadolu, aktivistica je djelovala smireno, ali odlučno. Jedini razlog zašto bi mogli zastati je tehnički, ako je potrebna pomoć s drugih brodova.

"Nastavit ćemo ka Gazi i dostavljat ćemo ovu prijeko potrebnu humanitarnu pomoć, ali najvažnije je da ćemo dostaviti poruku svijetu koji šuti", dodala je.

Oluje, nadzor i upornost

U četvrtak su Acar i njena posada bili usidreni na Menorci nakon što je oluja pogodila flotu ubrzo nakon što je napustila Barcelonu. Valovi su se pokazali preopasnim na otvorenim vodama, prisiljavajući ih da se pregrupiraju.

Objašnjavajući da flota uključuje i velike i male brodove, rekla je da nisu željeli riskirati pa je donesena odluka da dođu na Menorcu.

Odatle, kako je kazala, misija nastavlja ploviti pored Tunisa, gdje će im se pridružiti još brodova iz Tunisa, Sicilije i Grčke prije nego što krenu prema Gazi.

Acar nije prvi put na ovom opasnom putovanju. Prethodno se pridružila flotama poput Madleen, koja je presretnuta u međunarodnim vodama, a bila je i zatvorena nakon što su izraelske snage napale i zaplijenile brodove.

"Sve se ovo dogodilo u međunarodnim vodama, što je kršenje međunarodnog prava", prisjetila se.

"I rekli smo da ćemo se vratiti, eskalirat ćemo s više brodova i još više ljudi iz cijelog svijeta", dodala je.

Također je kazala da se flota već suočila s nadzorom.

"Vidjeli smo dronove iznad nas tokom naše druge noći plovidbe prema Menorci. Počelo je vrlo rano, ali smo ovo očekivali. S obzirom na sve prijetnje, ovo će se samo pogoršati", rekla je.

Izgradnja globalnog otpora

Globalna flota Sumud je više koalicija nego konvoj brodova s ​​pomoći, s 44 delegacije iz cijelog svijeta koje su dio misije, od kojih mnoge predstavljaju nacije čije vlade Acar optužuje za saučesništvo.

"Želimo se oduprijeti ovim režimima. Oduprijeti se kolonijalizmu, aparthejdu i genocidu, kako bismo zaustavili cionistički entitet i one širom svijeta koji ga politički i finansijski podržavaju", rekla je.