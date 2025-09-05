Egipat je u petak izrazio oštru osudu zbog izjava izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u vezi s raseljavanjem Palestinaca, uključujući i preko prelaza Rafah.

U intervjuu za izraelski Telegram kanal "Abu Ali Express", Netanyahu je tvrdio da postoje "različiti planovi za obnovu Gaze" i naveo da "polovina stanovništva želi napustiti Gazu", opisujući to kao "ne masovno protjerivanje".

Dodao je: "Mogu im otvoriti Rafah, ali će ga Egipat odmah zatvoriti."

U službenom saopćenju Ministarstva vanjskih poslova, Egipat je opisao komentare kao dio "kontinuiranih pokušaja produženja eskalacije u regiji i održavanja nestabilnosti, izbjegavajući odgovornost za izraelske prekršaje u Gazi".

Kairo je ponovio kategoričko odbacivanje prisilnog raseljavanja Palestinaca s njihove zemlje.

Ministarstvo je naglasilo da ciljanje civila, kritične infrastrukture i aspekata svakodnevnog života radi prisiljavanja na odlazak predstavlja flagrantno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i predstavlja etničko čišćenje.

Egipat je pozvao međunarodnu zajednicu da aktivira mehanizme odgovornosti protiv takvih djela, upozoravajući da se ona sve više koriste kao politička propaganda unutar Izraela zbog nedostatka međunarodne pravde.