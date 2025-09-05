RAT PROTIV GAZE
Egipat osudio Netanyahuove izjave i odbacio svaki pokušaj prisilnog raseljavanja Palestinaca
Pozvali su na kraj haosa koji Izrael želi nametnuti i apelovali na trenutni prekid vatre u Gazi. / Reuters
5 Septembar 2025

Egipat je u petak izrazio oštru osudu zbog izjava izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u vezi s raseljavanjem Palestinaca, uključujući i preko prelaza Rafah.

U intervjuu za izraelski Telegram kanal "Abu Ali Express", Netanyahu je tvrdio da postoje "različiti planovi za obnovu Gaze" i naveo da "polovina stanovništva želi napustiti Gazu", opisujući to kao "ne masovno protjerivanje".

Dodao je: "Mogu im otvoriti Rafah, ali će ga Egipat odmah zatvoriti."

U službenom saopćenju Ministarstva vanjskih poslova, Egipat je opisao komentare kao dio "kontinuiranih pokušaja produženja eskalacije u regiji i održavanja nestabilnosti, izbjegavajući odgovornost za izraelske prekršaje u Gazi".

Kairo je ponovio kategoričko odbacivanje prisilnog raseljavanja Palestinaca s njihove zemlje.

Ministarstvo je naglasilo da ciljanje civila, kritične infrastrukture i aspekata svakodnevnog života radi prisiljavanja na odlazak predstavlja flagrantno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i predstavlja etničko čišćenje.

Egipat je pozvao međunarodnu zajednicu da aktivira mehanizme odgovornosti protiv takvih djela, upozoravajući da se ona sve više koriste kao politička propaganda unutar Izraela zbog nedostatka međunarodne pravde.

U saopćenju se potvrđuje da Egipat nikada neće biti saučesnik u takvim praksama niti će djelovati kao kanal za raseljavanje Palestinaca, opisujući to kao crvenu liniju koja se ne može preći.

Pozvali su na kraj haosa koji Izrael želi nametnuti i apelovali na trenutni prekid vatre u Gazi, povlačenje Izraela iz enklave i međunarodnu podršku kako bi se omogućilo legitimnoj Palestinskoj upravi da se vrati u Gazu.

Kairo je istakao odgovornost međunarodne zajednice, posebno Vijeća sigurnosti UN-a, da osigura zaštitu Palestinaca i podrži njihovo daljnje prisustvo u Gazi, na okupiranoj Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.

Izrael je ubio više od 64.300 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

