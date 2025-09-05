Tridesetomjesečna djevojčica u Gazi pati od rijetkog stanja kože poznatog kao "bolest leptira" i suočava se s komplikacijama opasnim po život zbog ozbiljne nestašice hrane i lijekova pod izraelskom blokadom.

Yakin Abu Tileh iz južnog grada Rafaha, pobjegla je sa svojom porodicom u Khan Younis nakon što su izraelski napadi uništili njihov dom. Sada se bori protiv epidermolize, rijetkog i neizlječivog poremećaja, a istovremeno pati od pothranjenosti usred široko rasprostranjene nestašice u opkoljenoj enklavi.

Njena majka Esra Abu Tileh rekla je da Yakin prima ograničenu njegu u bolnici Nasser u Khan Younisu, ali da joj je hitno potreban specijalizirani tretman koji nije dostupan u Gazi.

Nada se da će napustiti teritoriju kako bi osigurala medicinsku njegu koja spašava život za njenu kćerku.