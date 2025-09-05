RAT PROTIV GAZE
Djevojčica s rijetkim oboljenjem kože bori se da preživi u Gazi pod izraelskom opsadom
Istovremeno pati i od pothranjenosti usred široko rasprostranjene nestašice u opkoljenoj enklavi.
Tridesetomjesečna djevojčica u Gazi pati od rijetkog stanja kože poznatog kao "bolest leptira" i suočava se s komplikacijama opasnim po život. / AA
5 Septembar 2025

Tridesetomjesečna djevojčica u Gazi pati od rijetkog stanja kože poznatog kao "bolest leptira" i suočava se s komplikacijama opasnim po život zbog ozbiljne nestašice hrane i lijekova pod izraelskom blokadom.

Yakin Abu Tileh iz južnog grada Rafaha, pobjegla je sa svojom porodicom u Khan Younis nakon što su izraelski napadi uništili njihov dom. Sada se bori protiv epidermolize, rijetkog i neizlječivog poremećaja, a istovremeno pati od pothranjenosti usred široko rasprostranjene nestašice u opkoljenoj enklavi.

Njena majka Esra Abu Tileh rekla je da Yakin prima ograničenu njegu u bolnici Nasser u Khan Younisu, ali da joj je hitno potreban specijalizirani tretman koji nije dostupan u Gazi.

Nada se da će napustiti teritoriju kako bi osigurala medicinsku njegu koja spašava život za njenu kćerku.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze i vladine kancelarije za medije, preko milion djece je lišeno hrane, dok se 40.000 dojenčadi suočava sa teškom pothranjenošću opasnom po život zbog blokade.

Izrael je već ubio više od 64.200 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. godine. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

