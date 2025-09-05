Izraelska vojska je u petak bombardovala stambeni neboder u zapadnom dijelu grada Gaze u kojem se nalaze stotine raseljenih Palestinaca u gusto naseljenom području koje pruža sklonište desetinama hiljada civila.
Ciljana zgrada, poznata kao toranj Mushta, pogođena je snažnim projektilima i iznad nje se digao gusti oblak dima.
Prema lokalnim izvorima, vojska je bombardovala istu zgradu četiri puta od početka izraelske genocidne kampanje u Gazi 7. oktobra 2023. godine.
Pored lokacije nalazi se kamp Kteiba, jedan od najvećih kampova za raseljena lica u gradu Gazi, dom desetinama hiljada Palestinaca. U blizini kampusa Al-Azhar i Islamskog univerziteta također se nalaze hiljade šatora i desetine hiljada raseljenih osoba.
Zapadno područje Gaze u cjelini sada je dom otprilike milion raseljenih stanovnika, uglavnom iz istočnih i sjevernih dijelova grada i Pojasa Gaze.
Uprava tornja Mushta odbacila je izraelske tvrdnje.
"Zgrada je bez ikakvih vojnih ili sigurnosnih instalacija i služi isključivo kao sklonište za raseljene Palestince. Svi spratovi su bili otvoreni i bez naoružanja", saopštili su.
Obadah Saifuddin, stanovnik nebodera, rekao je za Anadolu da je ostao bez doma i da ne zna šta je njegova krivica da mu Izrael sruši kuću pred očima.
"Tražio sam utočište u tornju sa svojom porodicom kako bih zaštitio svoju djecu, ali Izrael nije ostavio nijedno sigurno mjesto u Gazi", rekao je još jedan mještanin Nidal Abu Ali.
Izraelska vojska je najavila planove da cilja više višespratnih zgrada u Gazi u narednim danima, uz naredbe o evakuaciji stanovnika u pogođenim područjima.
Glasnogovornik vojske Avichay Adraee tvrdio je da obavještajni podaci ukazuju na to da Hamas ima "integrisanu vojnu infrastrukturu" unutar ovih zgrada.
Izraelski Kanal 12 izvijestio je da su izraelske zračne snage započele postepenu operaciju uništavanja ovih zgrada širom Gaze, što označava širenje vojnih operacija u gradu. Izraelske snage su također bacile letke iznad naselja Sheikh Radwan u gradu Gazi, pozivajući stanovnike da evakuišu blokove 699, 700, 712, 713, 716 i 764, navodeći da vojska "nastavlja širiti svoje operacije prema zapadu".
Ministar odbrane Israel Katz dalje je rekao da je početna obavijest o evakuaciji izdata višespratnoj zgradi u Gazi, upozoravajući da će se vojne aktivnosti intenzivirati ukoliko Hamas ne ispuni uslove, uključujući oslobađanje talaca i razoružanje.
Palestinska grupa otpora Hamas prihvatila je 18. augusta prijedlog o prekidu vatre koji su predložili egipatski i katarski posrednici. Izrael nije odgovorio na prijedlog, a njegov premijer Benjamin Netanyahu naredio je da se nastavi s planom za okupaciju grada Gaze.
Tel Aviv procjenjuje da se u Gazi još uvijek drži oko 50 izraelskih talaca, uključujući 20 živih. U međuvremenu, više od 10.400 Palestinaca se nalazi u izraelskim zatvorima, gdje pate od mučenja, gladi i medicinskog zanemarivanja, što je rezultiralo mnogim smrtnim slučajevima, prema izvještajima palestinskih i izraelskih organizacija za ljudska prava i medija.
Genocid u Gazi je u petak ušao u svoj 700. dan, a Izrael je ubio više od 64.000 Palestinaca. Vojna kampanja je opustošila enklavu koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.