Izraelska vojska je u petak bombardovala stambeni neboder u zapadnom dijelu grada Gaze u kojem se nalaze stotine raseljenih Palestinaca u gusto naseljenom području koje pruža sklonište desetinama hiljada civila.

Ciljana zgrada, poznata kao toranj Mushta, pogođena je snažnim projektilima i iznad nje se digao gusti oblak dima.

Prema lokalnim izvorima, vojska je bombardovala istu zgradu četiri puta od početka izraelske genocidne kampanje u Gazi 7. oktobra 2023. godine.

Pored lokacije nalazi se kamp Kteiba, jedan od najvećih kampova za raseljena lica u gradu Gazi, dom desetinama hiljada Palestinaca. U blizini kampusa Al-Azhar i Islamskog univerziteta također se nalaze hiljade šatora i desetine hiljada raseljenih osoba.

Zapadno područje Gaze u cjelini sada je dom otprilike milion raseljenih stanovnika, uglavnom iz istočnih i sjevernih dijelova grada i Pojasa Gaze.

Uprava tornja Mushta odbacila je izraelske tvrdnje.

"Zgrada je bez ikakvih vojnih ili sigurnosnih instalacija i služi isključivo kao sklonište za raseljene Palestince. Svi spratovi su bili otvoreni i bez naoružanja", saopštili su.

Obadah Saifuddin, stanovnik nebodera, rekao je za Anadolu da je ostao bez doma i da ne zna šta je njegova krivica da mu Izrael sruši kuću pred očima.

"Tražio sam utočište u tornju sa svojom porodicom kako bih zaštitio svoju djecu, ali Izrael nije ostavio nijedno sigurno mjesto u Gazi", rekao je još jedan mještanin Nidal Abu Ali.