RAT PROTIV GAZE
Oslobođeni zarobljenici su vozilima Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK) prevezeni u bolnicu Al-Aksa u Deir al-Balahu, u centralnoj Gazi, radi medicinskih pregleda.
Od prošlog marta, Izrael je jednostrano oslobodio 264 zatvorenika, uključujući pet žena. / AA
5 Septembar 2025

Izraelska vojska je u petak oslobodila deset Palestinaca iz Pojasa Gaze, nakon što ih je mjesecima držala u nezakonitom zatočeništvu u nehumanim uslovima.

Prema medicinskim izvorima, oslobođeni zarobljenici su vozilima Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK) prevezeni u bolnicu Al-Aksa u Deir al-Balahu, u centralnoj Gazi, radi medicinskih pregleda.

Od prošlog marta, Izrael je jednostrano oslobodio 264 zatvorenika, uključujući pet žena, rekao je novinarima u utorak glasnogovornik MKCK-a Hisham Mhanna.

S vremena na vrijeme, Izrael oslobađa palestinske zatvorenike koje je uhapsio tokom genocidnog rata u Gazi koji se vodi od oktobra 2023. godine.

Izraelska vojska je uhapsila hiljade građana iz Pojasa Gaze usred stroge tajnosti i prisilnih nestanaka dok se izvještava o mučenju i zlostavljanju u izraelskim zatvorima.

Izrael je ubio više od 64.300 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.


