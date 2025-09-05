Izraelska vojska je u petak oslobodila deset Palestinaca iz Pojasa Gaze, nakon što ih je mjesecima držala u nezakonitom zatočeništvu u nehumanim uslovima.

Prema medicinskim izvorima, oslobođeni zarobljenici su vozilima Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK) prevezeni u bolnicu Al-Aksa u Deir al-Balahu, u centralnoj Gazi, radi medicinskih pregleda.

Od prošlog marta, Izrael je jednostrano oslobodio 264 zatvorenika, uključujući pet žena, rekao je novinarima u utorak glasnogovornik MKCK-a Hisham Mhanna.

S vremena na vrijeme, Izrael oslobađa palestinske zatvorenike koje je uhapsio tokom genocidnog rata u Gazi koji se vodi od oktobra 2023. godine.

Izraelska vojska je uhapsila hiljade građana iz Pojasa Gaze usred stroge tajnosti i prisilnih nestanaka dok se izvještava o mučenju i zlostavljanju u izraelskim zatvorima.