Izraelski ministar u Zagrebu je usporedio Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu, što je uvredljivo za sve žrtve agresije na Hrvatsku i nije pravo pitanje zašto ga nije primio hrvatski predsjednik Zoran Milanović, već zašto su ga ugostili premijer, šef diplomatije i predsjednik Sabora, saopćeno je u utorak s Pantovčaka.

"U trenutku kada izraelska vlada i vojska protjeruju cjelokupno stanovništvo grada Gaze i najavljuju napad na taj grad od milion stanovnika, sastajati se s članom te iste vlade zapravo je podrška izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina", poručio je Milanović, objavljeno je na društvenoj mreži Facebook.

Hrvatski premijer Andrej Plenković u utorak je sa ministrom vanjskih i evropskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom u Banskim dvorima primio ministra vanjskih poslova Izraela Gideona Moshea Saara.

"Zašto su izraelskog ministra vanjskih poslova pozvali u Zagreb i zašto su se sastali s njim predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Vlade RH i ministar vanjskih poslova u Vladi RH?", upitao je Milanović.

Smatra da je "u trenutku kada izraelska vlada i vojska protjeruju cjelokupno stanovništvo grada Gaze i najavljuju napad na taj grad od milion stanovnika, sastajati se s članom te iste vlade zapravo podrška izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina."

"Umjesto da pokrene postupak priznavanja palestinske države kao prvog koraka u postizanju dvodržavnog rješenja i trajnog mira na Bliskom istoku, Vlada Hrvatske daje podršku dužnosnicima izraelske vlasti koji nedvosmisleno stoje iza politike rata i nasilja", poručio je hrvatski predsjednik.