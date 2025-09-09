Izraelski ministar u Zagrebu je usporedio Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu, što je uvredljivo za sve žrtve agresije na Hrvatsku i nije pravo pitanje zašto ga nije primio hrvatski predsjednik Zoran Milanović, već zašto su ga ugostili premijer, šef diplomatije i predsjednik Sabora, saopćeno je u utorak s Pantovčaka.
"U trenutku kada izraelska vlada i vojska protjeruju cjelokupno stanovništvo grada Gaze i najavljuju napad na taj grad od milion stanovnika, sastajati se s članom te iste vlade zapravo je podrška izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina", poručio je Milanović, objavljeno je na društvenoj mreži Facebook.
Hrvatski premijer Andrej Plenković u utorak je sa ministrom vanjskih i evropskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom u Banskim dvorima primio ministra vanjskih poslova Izraela Gideona Moshea Saara.
"Zašto su izraelskog ministra vanjskih poslova pozvali u Zagreb i zašto su se sastali s njim predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Vlade RH i ministar vanjskih poslova u Vladi RH?", upitao je Milanović.
Smatra da je "u trenutku kada izraelska vlada i vojska protjeruju cjelokupno stanovništvo grada Gaze i najavljuju napad na taj grad od milion stanovnika, sastajati se s članom te iste vlade zapravo podrška izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina."
"Umjesto da pokrene postupak priznavanja palestinske države kao prvog koraka u postizanju dvodržavnog rješenja i trajnog mira na Bliskom istoku, Vlada Hrvatske daje podršku dužnosnicima izraelske vlasti koji nedvosmisleno stoje iza politike rata i nasilja", poručio je hrvatski predsjednik.
Koliko je pogrešno sastajati se s članom izraelske vlade, smatra da pokazuje i njegova današnja izjava u kojoj on uspoređuje hrvatski Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu.
"To je uvredljivo za Hrvatsku i sve žrtve agresije na Hrvatsku jer se Hrvatska branila, za razliku od Izraela koji divlja i ubija desetke hiljada ljudi po Gazi", poručio je Milanović.
S Pantovčaka zamjeraju i to što je zbog Sa'ara danas satima bilo blokirano cijelo središte Zagreba, što se ne događa ni kada u Hrvatsku dolaze puno ugledniji i važniji gosti.
Milanović je krajem augusta pozvao vladu da u Saboru pokrene postupak priznanja Palestine.
"Hrvatska treba priznati Palestinu kao korak prema zaustavljanju rata i humanitarne katastrofe u Gazi. Priznavanje prava palestinskom narodu na vlastitu državu jedini je način za uspostavu trajnog mira na Bliskom istoku", rekao je tada Milanović nakon sastanka s palestinskom ministricom vanjskih poslova Varsen Agabekjan.
Poziv Hrvatskoj da prizna Palestinu ranije je uputila i slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar.