Ministar vanjskih poslova Marko Đurić izjavio je u utorak da premijer Kosova Albin Kurti "ne želi da Srbi na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu povrate kontrolu nad institucijama na sjeveru i zadrže kontrolu u opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra, niti da budu dio vlade na način kako im to pripada prema Ustavu Kosova".

Osvrćući se na, kako je kazao, nelegitimne odluke centralne izborne komisije u Prištini koje se odnose na broj glasača i članova biračkih odbora za lokalne izbore, a koje su na štetu srpskog naroda i Srpske liste, Đurić je za Prva TV rekao da Kurti već dvije i po godine pokušava sve kako bi u "najgorem maniru aparthejda marginalizovao Srbe."

"I to smo videli, ne samo u političkom, nego i u bezbednosnom smislu. Vidimo i danas kroz činjenicu da imamo više desetina političkih zatvorenika koji su u robijašnicama na Kosovu i Metohiji. Ima i mnogo drugih primera", dodao je Đurić.