Ministar vanjskih poslova Marko Đurić izjavio je u utorak da premijer Kosova Albin Kurti "ne želi da Srbi na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu povrate kontrolu nad institucijama na sjeveru i zadrže kontrolu u opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra, niti da budu dio vlade na način kako im to pripada prema Ustavu Kosova".
Osvrćući se na, kako je kazao, nelegitimne odluke centralne izborne komisije u Prištini koje se odnose na broj glasača i članova biračkih odbora za lokalne izbore, a koje su na štetu srpskog naroda i Srpske liste, Đurić je za Prva TV rekao da Kurti već dvije i po godine pokušava sve kako bi u "najgorem maniru aparthejda marginalizovao Srbe."
"I to smo videli, ne samo u političkom, nego i u bezbednosnom smislu. Vidimo i danas kroz činjenicu da imamo više desetina političkih zatvorenika koji su u robijašnicama na Kosovu i Metohiji. Ima i mnogo drugih primera", dodao je Đurić.
Navodeći da je Priština jednostrano ugasila 125 do 130 srpskih institucija, Đurić je istakao da je jasno da Kurti ne želi da Srbi na izborima povrate kontrolu nad institucijama na sjeveru Kosova, da ne želi da zadrže kontrolu u opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra i da ne želi da Srbi budu dio vlade na način na koji im to ustavom Kosova pripada.
Prema riječima Đurića, Ustav Kosova predviđa da Srbi iz stranke koja osvoji većinu glasova nominuju i ministra i druge zvaničnike.
"Kurti želi da sve to spreči, zato želi da Srbi ne izađu na izbore. Mi Srbi treba da izađemo na izbore, treba da ostanemo okupljeni oko Srpske liste, jer je jasno da je njemu ta politička organizacija, baš zbog njenih veza sa državom Srbijom, u smislu političkih razgovora, usaglašavanja stavova koji su bili prisutni u prethodnim godinama, da mu je ona trn u oku i zato želi da je označi kao terorističku, kao agresorsku", ukazao je Đurić.