9 Septembar 2025

Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je, poslije redovne sjednice Socijalno-ekonomskog vijeća, da će na sjednici Vlade u četvrtak biti donesena odluka o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine na 551 euro, što je povećanje od 10,1 posto.

Naveo je da će Vlada za dva dana izglasati da se minimalna zarada od 1. januara sljedeće godine poveća na 371 dinar po satu.

"To je ukupno 64.554 dinara ili 551 euro", rekao je Mali na konferenciji za medije u Palati Srbija.

Istakao je da to povećanje ide na vanredno povećanje koje slijedi već od 1. oktobra ove godine, kada će minimalac biti povećan na 500 eura.

Ministrica za rad Srbije Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da na sjednici Socijalno-ekonomskog vijeća nije podržan prijedlog Vlade Srbije o povećanju minimalne cijene rada.

Ocijenila da su sindikati više nastupili politički nego u interesu onih koje su zastupali.

Dodala je da je njihova procjena bila da minimalna cijena rada treba da se poveća na oko 597 eura.

