Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je, poslije redovne sjednice Socijalno-ekonomskog vijeća, da će na sjednici Vlade u četvrtak biti donesena odluka o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine na 551 euro, što je povećanje od 10,1 posto.

Naveo je da će Vlada za dva dana izglasati da se minimalna zarada od 1. januara sljedeće godine poveća na 371 dinar po satu.

"To je ukupno 64.554 dinara ili 551 euro", rekao je Mali na konferenciji za medije u Palati Srbija.

Istakao je da to povećanje ide na vanredno povećanje koje slijedi već od 1. oktobra ove godine, kada će minimalac biti povećan na 500 eura.