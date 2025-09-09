“U razgovoru sa predstavnicima Evropske unije i sa svim ambasadorima iz Evropske unije koje sam održao prošle sedmice, još jednom je podcrtano da nisu raspoloženi za produžavanje i još jednog roka. Dakle, opet nam slijedi vjerovatno reduciranje sredstava ako ne poduzmemo sve što je potrebno da se usvoji Nacrt plana reformi” kazao je Forto.

Na novinarsko pitanje šta je sporno, odgovorio je da je konkretno iz oblasti koju je on koordinirao bilo sto komentara s raznih nivoa vlasti, te da je ostalo par neusaglašenih, uglavnom zahtjeva iz Republike Srpske.

Forto je upitan i da prokomentira posjetu Milorada Dodika Rusiji i izjavu ministra vanjskih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova nakon sastanka s njim, koji je između ostalog kazao da će se na Vijeću sigurnosti krajem oktobra čuti neugodna pitanja o BiH.

“Mi smo navikli na neugodna pitanja iz Rusije i neugodno uplitanje u ono što se dešava u BiH i činjenicu da zajedno sa SNSD-om rade protiv volje velike većine građana i u RS-u i u Federaciji BiH, dakle u cijeloj Bosni i Hercegovini, a to je približavanje BiH Evropskoj uniji. SNSD zajedno sa Moskvom blokira naš evropski put i to rade iz nekih razloga koji su samo njima poznati, definitivni ne zato da bi bilo bolje bilo kome u BiH. Svaki put kada se odlučuje o Bosni i Hercegovini, oko produženja misije na Vijeću sigurnosti, kada se o tome raspravlja, mi smo se već naslušali tih stavova iz Moskve. Vjerujem da će oni koji vjeruju u stabilnost na Balkanu, koji vjeruju da je Bosna i Hercegovina ono što i jeste, trajna kategorija sa nepromjenjivim granicama, država koja treba da se nastavi kretati prema EU, a po mom mišljenju i prema NATO savezu, da će sve one saveznice koje su nam i do sada iskazale podršku, da će to nastaviti. A ovo što radi Rusija, to je već jasno i vidi se u kontekstu širem od Balkana”, kazao je Forto.