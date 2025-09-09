REGIJA
3 minuta čitanja
Forto nakon sjednice Vijeća ministara BiH: Razgovarali smo o zahtjevima prijevoznika
Daje se rok do sljedeće sjednice, da svi nadležni resori i Uprava za indirektno oporezivanje, dostave šta su učinili po pitanju obećanja koja su data prijevoznicima u periodu koji je vodio do otklanjanja blokada u prijevozu.
Forto nakon sjednice Vijeća ministara BiH: Razgovarali smo o zahtjevima prijevoznika
Dodao je kako se raduje raspravi koja će, kako je naveo, biti interresorna. / AA
9 Septembar 2025

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto je nakon sjednice Vijeća ministara BiH izjavio novinarima da su razgovarali o zahtjevima prijevoznika i usvojili zaključak kojim daju rok do sljedeće sjednice, da svi nadležni resori i Uprava za indirektno oporezivanje, dostave šta su učinili po pitanju obećanja koja su data prijevoznicima u periodu koji je vodio do otklanjanja blokada u prijevozu.

Dodao je kako se raduje raspravi koja će, kako je naveo, biti interresorna. Tada ćemo, naveo je Forto, puno više znati o tome šta je ko obećao i koji su rokovi za to ispunjenje.

“S druge strane, moram reći da smo vrlo kratko razgovarali i o Nacrtu plana reformi koji su dio Plana rasta. Sa žaljenjem mogu konstatovati da nemamo taj materijal pred sobom, iako je rok koji smo sami izglasali istekao. Vjerujem da predsjedavajuća Borjana Krišto želi da stavi to na dnevni red, ali nešto mi govori da nema saglasnost svih onih koji trebaju glasati za to” kazao je Forto.

Dodao je da kao neko ko ima minimalno 20 aktivnosti u predviđenom Planu rasta, jedva čeka da se to nađe na dnevnom redu, kako ne bi probili još jedan rok koji nam je postavila Evropska komisija.

Preporučeno

“U razgovoru sa predstavnicima Evropske unije i sa svim ambasadorima iz Evropske unije koje sam održao prošle sedmice, još jednom je podcrtano da nisu raspoloženi za produžavanje i još jednog roka. Dakle, opet nam slijedi vjerovatno reduciranje sredstava ako ne poduzmemo sve što je potrebno da se usvoji Nacrt plana reformi” kazao je Forto.

Na novinarsko pitanje šta je sporno, odgovorio je da je konkretno iz oblasti koju je on koordinirao bilo sto komentara s raznih nivoa vlasti, te da je ostalo par neusaglašenih, uglavnom zahtjeva iz Republike Srpske.

Forto je upitan i da prokomentira posjetu Milorada Dodika Rusiji i izjavu ministra vanjskih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova nakon sastanka s njim, koji je između ostalog kazao da će se na Vijeću sigurnosti krajem oktobra čuti neugodna pitanja o BiH.    

“Mi smo navikli na neugodna pitanja iz Rusije i neugodno uplitanje u ono što se dešava u BiH i činjenicu da zajedno sa SNSD-om rade protiv volje velike većine građana i u RS-u i u Federaciji BiH, dakle u cijeloj Bosni i Hercegovini, a to je približavanje BiH Evropskoj uniji. SNSD zajedno sa Moskvom blokira naš evropski put i to rade iz nekih razloga koji su samo njima poznati, definitivni ne zato da bi bilo bolje bilo kome u BiH. Svaki put kada se odlučuje o Bosni i Hercegovini, oko produženja misije na Vijeću sigurnosti, kada se o tome raspravlja, mi smo se već naslušali tih stavova iz Moskve. Vjerujem da će oni koji vjeruju u stabilnost na Balkanu, koji vjeruju da je Bosna i Hercegovina ono što i jeste, trajna kategorija sa nepromjenjivim granicama, država koja treba da se nastavi kretati prema EU, a po mom mišljenju i prema NATO savezu, da će sve one saveznice koje su nam i do sada iskazale podršku, da će to nastaviti. A ovo što radi Rusija, to je već jasno i vidi se u kontekstu širem od Balkana”, kazao je Forto.

IZVOR:FENA
Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us