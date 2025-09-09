Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto je nakon sjednice Vijeća ministara BiH izjavio novinarima da su razgovarali o zahtjevima prijevoznika i usvojili zaključak kojim daju rok do sljedeće sjednice, da svi nadležni resori i Uprava za indirektno oporezivanje, dostave šta su učinili po pitanju obećanja koja su data prijevoznicima u periodu koji je vodio do otklanjanja blokada u prijevozu.
Dodao je kako se raduje raspravi koja će, kako je naveo, biti interresorna. Tada ćemo, naveo je Forto, puno više znati o tome šta je ko obećao i koji su rokovi za to ispunjenje.
“S druge strane, moram reći da smo vrlo kratko razgovarali i o Nacrtu plana reformi koji su dio Plana rasta. Sa žaljenjem mogu konstatovati da nemamo taj materijal pred sobom, iako je rok koji smo sami izglasali istekao. Vjerujem da predsjedavajuća Borjana Krišto želi da stavi to na dnevni red, ali nešto mi govori da nema saglasnost svih onih koji trebaju glasati za to” kazao je Forto.
Dodao je da kao neko ko ima minimalno 20 aktivnosti u predviđenom Planu rasta, jedva čeka da se to nađe na dnevnom redu, kako ne bi probili još jedan rok koji nam je postavila Evropska komisija.
“U razgovoru sa predstavnicima Evropske unije i sa svim ambasadorima iz Evropske unije koje sam održao prošle sedmice, još jednom je podcrtano da nisu raspoloženi za produžavanje i još jednog roka. Dakle, opet nam slijedi vjerovatno reduciranje sredstava ako ne poduzmemo sve što je potrebno da se usvoji Nacrt plana reformi” kazao je Forto.
Na novinarsko pitanje šta je sporno, odgovorio je da je konkretno iz oblasti koju je on koordinirao bilo sto komentara s raznih nivoa vlasti, te da je ostalo par neusaglašenih, uglavnom zahtjeva iz Republike Srpske.
Forto je upitan i da prokomentira posjetu Milorada Dodika Rusiji i izjavu ministra vanjskih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova nakon sastanka s njim, koji je između ostalog kazao da će se na Vijeću sigurnosti krajem oktobra čuti neugodna pitanja o BiH.
“Mi smo navikli na neugodna pitanja iz Rusije i neugodno uplitanje u ono što se dešava u BiH i činjenicu da zajedno sa SNSD-om rade protiv volje velike većine građana i u RS-u i u Federaciji BiH, dakle u cijeloj Bosni i Hercegovini, a to je približavanje BiH Evropskoj uniji. SNSD zajedno sa Moskvom blokira naš evropski put i to rade iz nekih razloga koji su samo njima poznati, definitivni ne zato da bi bilo bolje bilo kome u BiH. Svaki put kada se odlučuje o Bosni i Hercegovini, oko produženja misije na Vijeću sigurnosti, kada se o tome raspravlja, mi smo se već naslušali tih stavova iz Moskve. Vjerujem da će oni koji vjeruju u stabilnost na Balkanu, koji vjeruju da je Bosna i Hercegovina ono što i jeste, trajna kategorija sa nepromjenjivim granicama, država koja treba da se nastavi kretati prema EU, a po mom mišljenju i prema NATO savezu, da će sve one saveznice koje su nam i do sada iskazale podršku, da će to nastaviti. A ovo što radi Rusija, to je već jasno i vidi se u kontekstu širem od Balkana”, kazao je Forto.