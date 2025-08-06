Reagujući na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o oduzimanju mndata Miloradu Dodiku, predsjedniku entiteta Republika srpska, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da BiH "postaje žarište neizvesnosti" i da Srbija mora da bude uz svoj narod i Republiku srpsku.

"Daćemo sve od sebe i verujem da i ljudi u Republici srpskoj to žele, da se sačuva mir, stabilnost, da ljudi mogu da planiraju svoju budućnost. I nadam se da će se pronaći izlaz, a znam da neće biti ni lako, niti će se brzo izaći iz teške krize u kojoj se sada nalazi, ne Republika srpska svojom krivicom, rekao bih, čitava zemlja, odnosno Bosna i Hercegovina", rekao je Vučić za TV Prva, prenosi Tanjug.

Vučić je je uputio molbu svima da postupaju mirno, racionalno i da se suzdržavaju od bilo kakve eskalacije. Na pitanje da li se ta molba odnosi i na Dodika, koji je na društvenim mrežama napisao "A šta ako ne prihvatim?", Vučić je rekao da predsednik RS-a nije prihvatio tu odluku i da je to svima jasno.

"Milorad Dodik sada postavlja pitanje narodu da li ili ne prihvata odluku CIK-a, odnosno odluku Suda Bosne i Hercegovine. Zato što on je izabran od strane naroda Republike srpske. Slušao sam danas i tumačenje profesora (Vladana) Petrova, koji je vrhunski pravnik i stručnjak za ustavno pravo i koji je o tome vrlo mudro govorio", dodao je.

Ustvrdio je da Dodik nije bilo kakav generator krize, već da on samo odgovara na ono što se dogodilo.

"Sve u svemu, naša će politika biti da uvek budemo uz svoj narod i uz Republiku srpsku, ali da gledamo da sačuvamo mir i da ne dođe do bilo kakve dalje eskalacije", istakao je Vučić.

Dodik je odbacio odluku CIK-a u srijedu i najavio održavanje referenduma o njegovoj poziciji predsjednika RS-a.