Reagujući na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o oduzimanju mndata Miloradu Dodiku, predsjedniku entiteta Republika srpska, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da BiH "postaje žarište neizvesnosti" i da Srbija mora da bude uz svoj narod i Republiku srpsku.
"Daćemo sve od sebe i verujem da i ljudi u Republici srpskoj to žele, da se sačuva mir, stabilnost, da ljudi mogu da planiraju svoju budućnost. I nadam se da će se pronaći izlaz, a znam da neće biti ni lako, niti će se brzo izaći iz teške krize u kojoj se sada nalazi, ne Republika srpska svojom krivicom, rekao bih, čitava zemlja, odnosno Bosna i Hercegovina", rekao je Vučić za TV Prva, prenosi Tanjug.
Vučić je je uputio molbu svima da postupaju mirno, racionalno i da se suzdržavaju od bilo kakve eskalacije. Na pitanje da li se ta molba odnosi i na Dodika, koji je na društvenim mrežama napisao "A šta ako ne prihvatim?", Vučić je rekao da predsednik RS-a nije prihvatio tu odluku i da je to svima jasno.
"Milorad Dodik sada postavlja pitanje narodu da li ili ne prihvata odluku CIK-a, odnosno odluku Suda Bosne i Hercegovine. Zato što on je izabran od strane naroda Republike srpske. Slušao sam danas i tumačenje profesora (Vladana) Petrova, koji je vrhunski pravnik i stručnjak za ustavno pravo i koji je o tome vrlo mudro govorio", dodao je.
Ustvrdio je da Dodik nije bilo kakav generator krize, već da on samo odgovara na ono što se dogodilo.
"Sve u svemu, naša će politika biti da uvek budemo uz svoj narod i uz Republiku srpsku, ali da gledamo da sačuvamo mir i da ne dođe do bilo kakve dalje eskalacije", istakao je Vučić.
Dodik je odbacio odluku CIK-a u srijedu i najavio održavanje referenduma o njegovoj poziciji predsjednika RS-a.
Dodik je pravosnažnom presudom Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja političke dužnosti zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH, početkom ovog mjeseca.
Proglašen je krivim da je od 1. do 9. jula 2023. odbio provoditi odluke visokog predstavnika o sprečavanju stupanja na snagu entitetskog Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i o sprečavanju stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike srpske od 1. jula 2023. Dodik je 7. jula te godine potpisao ukaze o proglašenju navedenih zakona.
Visoki predstavnik je, prethodno, 1. jula 2023, odlukom izmijenio Krivični zakon BiH, kojom je uveo inkriminaciju neizvršavanja njegovih odluka.
Nakon sjednice Saveta za nacionalnu bezbednost ove sedmice Vučić je izjavio kako Srbija neće prihvatiti odluku Suda BiH.
Odluku o oduzimanju mandata predsjednika RS-a CIK je donio u skladu sa Izbornim zakonom BiH koji propisuje postupak utvrđivanja prestanka mandata izabranim zvaničnicima koji su pravosnažno osuđeni na zatvorske kazne duže od šest mjeseci.
Dodik ima pravo žalbe na odluku CIK-a Apelacionom odjeljenju Suda BiH koje razmatra izborne žalbe, a njegov mandat traje do pravosnažnosti odluke CIK-a. Nakon isteka žalbenog roka ili ukoliko bi Apelacioni odjel potvrdio odluku CIK-a, ona bi postala izvršna. U tom slučaju CIK raspisuje prijevremene izbore za predsjednika RS-a u roku 90 dana.
Mandat visokog predstavnika za BiH preciziran je Aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je 1995. godine zaustavljen rat u BiH. Aneksom 10 visoki predstavnik proglašava se konačnim autoritetom u BiH za tumačenje sporazuma o implementaciji civilnog dijela mirovnog ugovora. Imenuje ga Vijeće sigurnosti UN-a, na preporuku Vijeća za provedbu mira (PIC).